جلسة حوارية بحضور عدد من نجوم السينما الكورية ضمن فعاليات جُوي فورَم في الرياض

في إطار الجهود المستمرة لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية للثقافة والترفيه، تم أمس الخميس في الرياض تنظيم جلسة حوارية استثنائية ضمن فعاليات "جوي فورَم" لعام 2025، بحضور نخبة من أبرز نجوم السينما الكورية وصناع المحتوى العالميين.

وشهدت الجلسة مشاركة النجم الكوري العالمي "لي جونغ جيه" بطل مسلسل "لعبة الحبار"، إلى جانب الممثل القدير "لي بيونغ هون" أحد أبرز وجوه السينما الكورية، والمخرج الشهير "يون جيه كيون" المعروف بأعماله المؤثرة، مثل "قصيدة إلى والدي".

كما حضر الجلسة المنتج التنفيذي "بارك هيون" الذي لعب دورا محوريا في تصدير المحتوى الكوري، والبودكاستر العالمي "محمد إسلام" صاحب برنامج "استراتيجية الخروج" الذي يستضيف نخبة من رواد الأعمال والمبدعين حول العالم.

وتناولت الجلسة موضوعات متعددة، بما في ذلك تطوير السينما الكورية، وتأثير المحتوى الآسيوي على الجمهور العالمي، ومستقبل صناعة البودكاست كمنصة ثقافية.

وكانت هذه الفعالية واحدة من أبرز محطات جوي فورَم الذي أقيم يومي السادس عشر والسابع عشر من أكتوبر، واستقطب عددا من المفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأحداث التي أشرفت عليها الهيئة العامة السعودية للترفيه بهدف تعزيز مكانة السعودية في خارطة الترفيه العالمية، من خلال استضافة أسماء بارزة في مجالات الفن والسينما والموسيقى والتكنولوجيا، ضمن رؤية السعودية 2030.