شركة كوريا الوسطى للطاقة الكهربائية تبحث عن سوق جديدة في الشرق الأوسط

عاد إلى كوريا الأسبوع الماضي وفدٌ أرسلته شركة كوريا الوسطى للطاقة الكهربائية إلى إمارة دبي، ضمن إطار جهود الشركة الكورية لإيجاد أسواق جديدة في الشرق الأوسط، وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاونة معها.

وقالت شركة كوريا الوسطى للطاقة الكهربائية إن الوفد الكوري قام بزيارة لدبي خلال الفترة من الثامن والعشرين من سبتمبر وحتى الثاني من أكتوبر، وقد حققت تلك الزيارة نتائج إيجابية ملموسة من خلال إجراء استشارات تصديرية بقيمة 9.71 مليون دولار، منها 2.6 مليون دولار من العقود المحتملة.

وشارك في الوفد 5 شركات كورية صغيرة ومتوسطة، منها "نيو تورك كوريا" المتخصصة في المحركات الكهربائية، و"فيجن تيك " المتخصصة في إضاءة إل إي دي.

وأجرت الشركات المشاركة لقاءات مع المشترين المحليين، حيث قدمتهم شرحا عن منتجاتها الرئيسية، وناقشت معهم إمكانية التعاون العملي.

وبعد انتهاء الجلسات الاستشارية التصديرية، زار الوفد الكوري معرض "ويتيكس دبي للطاقة الشمسية 2025" الذي يعد أحد أكبر معارض الطاقة في الشرق الأوسط، حيث اطّلعت على أحدث اتجاهات الصناعة العالمية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة.

كما قام الوفد بزيارة لمكتب المؤسسة الكورية لتنمية التجارة والاستثمار في دبي، حيث تم تبادل الآراء حول استراتيجية التقدم لسوق الشرق الأوسط وبيئة الأعمال هناك.

وقالت شركة كوريا الوسطى للطاقة الكهربائية إن الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد الكوري لدبي كانت فرصة للكشف عن السمات الفريدة التي يتميز بها الهيكل الصناعي في الشرق الأوسط.

وأضافت أن دول الشرق الأوسط تسعى للتحول من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة استثمارات صناديق الثروة السيادية، وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الإنتاج.

وأوضحت الشركة أنها لمست الحاجة الماسة لوضع استراتيجية جديدة لا تقتصر على التصدير، بل تشمل التصنيع المحلي المشترك.

ومن جانبه، قال رئيس الشركة الكورية "لي يونغ جو" إن زيارة الوفد الكوري إلى دبي تعد خطوة ذات أهمية كبيرة بشأن تمهيد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاونة للتقدم إلى سوق الشرق الأوسط.