مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب يحتفي بكوريا كضيفة شرف في دورته الـ12

احتفى مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب يوم الجمعة الماضي بكوريا الجنوبية كضيفة شرف في دورته الـ12، ليمنح الجمهور فرصة لاستكشاف ما تتميز به السينما الكورية من قصص إنسانية عميقة وإنتاجات مميزة.

وتضمنت فعاليات اليوم الكوري تنظيم مجموعة من ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية التي سلطت الضوء على الثقافة الكورية وفلسفتها الإنسانية، وقدرتها على تجاوز حدود اللغة والثقافة عبر الفنون والإبداع.

كما استضافت "السجادة الخضراء" عرض الفيلم الكوري "الساعة الثانية والربع بعد الظهر"، للمخرجة "تشونغ سيه ريونغ"، والذي تدور أحداثه حول طفلة تبلغ من العمل 10 سنوات تلتقي لمدة 15 دقيقة بطفلة أخرى معزولة عن العالم، لتكتشفا معا أهمية الدفء الإنساني وقدرته على كسر الحواجز بين الناس.

وشهد المهرجان جلسة بعنوان "رحلة في السينما الكورية من كوريا إلى العالم" تناولت أسباب انتشارها الواسع وتأثيرها العميق في نفوس الشباب حول العالم.

واستعرضت الجلسة، التي عقدت في «فوكس سينما سيتي سنتر"، مجموعة من تجارب طلاب المدارس الكوريين الذين صنعوا أفلاما بأنفسهم، مجسدين بذلك روح الإبداع والخيال التي تميز المشهد السينمائي الكوري المعاصر.

من جهة أخرى، استضاف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي أتاحت لجمهور المهرجان فرصة للتعرف على جوانب الثقافة الكورية المتنوعة، بما في ذلك القيم والتقاليد والعادات الاجتماعية التي تعكس عمق الحضارة الكورية وتاريخها العريق.

كما تناولت الورش فن الطهي الكوري المعروف بتوازنه ونكهاته المميزة، إلى جانب استعراض الموسيقى الكورية التقليدية والحديثة، وفنون الجمال والموضة التي أصبحت جزءا من موجة الثقافة الكورية "هالليو"، ما أتاح للمشاركين فرصة للتفاعل المباشر مع الثقافة الكورية واكتشاف سحرها الإبداعي والإنساني.