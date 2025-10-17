اختتام بطولة السفير الكوري للتيكوندو في القاهرة

اختتمت يوم الجمعة الماضي فعاليات بطولة السفير الكوري للتيكوندو لعام 2025 في القاهرة، بعد منافسات حماسية وتبادلات ثقافية جمعت مئات اللاعبين والمدربين وعشاق التيكوندو من مختلف أنحاء مصر.

وتم تنظيم البطولة بالتعاون بين السفارة الكورية في مصر، والمركز الثقافي الكوري في القاهرة، والاتحاد المصري للتيكوندو، وبدعم من مؤسسة الترويج للتيكوندو في كوريا، وذلك تحت رعاية السفير الكوري لدى مصر، احتفالا بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وشهدت البطولة منافسات قوية في 18 فئة وزنية للناشئين والكبار من الجنسين، حيث استعرض اللاعبون مهاراتهم الرياضية، بما يعكس تطور رياضة التيكوندو في مصر.

واختتمت البطولة بعرض مدهش قدمه فريق الاستعراض التابع للمقر الرئيسي للتيكوندو العالمي "كوك كي وان"، حيث أذهل الجمهور بحركاته الدقيقة وأدائه القوي الذي يجمع بين الفن والانضباط والمهارة.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري في مصر "أوه سونغ هو" إن هذه البطولة ليست مجرد حدث رياضي، بل هي احتفال بالصداقة والقيم المشتركة بين كوريا ومصر، داعيا إلى مواصلة بناء جسور من التفاهم والتعاون بين الشعبين الكوري والمصري من خلال رياضة التيكوندو.

وفي ختام البطولة، تم تتويج الفائزين في مختلف الفئات تقديرا لمهاراتهم الرياضية، في تأكيد جديد على دور التيكوندو كجسر للتواصل الثقافي والرياضي بين كوريا ومصر، وعلى عمق الصداقة المتنامية بين البلدين.