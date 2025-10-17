الحلقة التاسعة والعشرين: القمة الكورية المشتركة، من الانقسام إلى السلام والتعايش

بداية مؤتمر القمة الكورية المشتركة، وإعلان 15 يونيو المشترك

كانت الكوريتان قد بدأتا في بناء الثقة السياسية المشتركة بدءًا من السبعينيات. وفي يونيو عام 2000 عقد الرئيس الكوري الجنوبي "كيم ديه-جونغ" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-إيل" اجتماع القمة الكوري المشترك الأول بعد الانقسام، وأعلنا البيان المشترك للخامس عشر من يونيو. وقد هدف هذا البيان إلى ترك الجدل النظري حول الوحدة، والسعي لتحقيق التعاون الفعلي وتوسيع نطاقه، وتبع ذلك اجتماعات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، وافتتاح مجمع كيصنغ الصناعي، وربط السكك الحديدية، وغيرها من صور التبادل الإيجابي المتنوعة.





وصول الرئيس الكوري الأسبق "كيم ديه-جونغ" إلى مطار "سون أن" في بيونغ يانغ في 13 يونيو عام 2000

إعلان بيان الكوريتين المشترك في 14 يونيو 2000

ⓒ KTV

بيان الرابع من أكتوبر والقمة الكورية المشتركة الثانية تحت أنظار العالم أجمع، خطا الرئيس الكوري الأسبق "نوم و-هيون" الحدود العسكرية بين الكوريتين سيرًا على الأقدام ليشارك في القمة الكورية المشتركة الثانية، حيث أُعلن بيان القمة الكورية المشتركة في الرابع من أكتوبر ذلك العام. وفي ذلك البيان، أعلن الزعيمان الالتزام ببيان الخامس عشر من يونيو مع تفصيل بنوده، واتفقا على الاحترام المشترك، وإيقاف العداوات، وتكوين مجموعة لحفظ السلام في البحر الغربي، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وغيرها من البنود التي بلغ عددها ثمانية. ولكن عددًا من الحوادث المؤسفة، مثل الهجوم على سائح كوري في جمبل غم كانغ، والهجوم على "تشون أن هام" وغيرها، عرقل سير التعاون بين الكوريتين من جديد.





الرئيس الكوري الأسبق "نو مو-هيون" يعبر الحدود العسكرية بين الكوريتين سيرًا على الأقدام في الثاني من أكتوبر عام 2007

الرئيس الكوري الأسبق "نوم و-هيون" يتلقى بنفسه دعوة من الزعيم "كيم جونغ-إيل" في احتفالية ثقافية في بيونغ يانغ في الثاني من أكتوبر عام 2007

ⓒ KBS

توقيع البيان الكوري المشترك في الرابع من أكتوبر عام 2007

ⓒ KBS

اجتماع القمة الكوري المشترك في 2018 وإعلان بانمون جوم – بيونغ يانغ في عام 2018، استُئنف الحوار بين الكوريتين على خلفية إقامة الأولمبياد الشتوي في بيونغ-تشانغ، فعقد الرئيس الأسبق "مون جيه-إين" و"كيم جونغ-أون" ثلاث دورات من المحادثات المشتركة. وأكد الجانبان على حرصهما على إفشاء السلام في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي عنها، وكان الرئيس الكوري "مون" هو أول رئيس يقف ليلقي خطبة على الشعب الكوري الشمالي في ملعب 5.1 في بيونغ يانغ. ولكن العلاقات بين الكوريتين ساءت مجددًا بعد القمة الأمريكية الكورية الشمالية في هانوي عام 2019.





الزعيمان الكوريًّان يتصافحان في "بان مون جوم" في 27 أبريل عام 2018

إعلان بيان بان مون جوم في 27 أبريل 2018

ⓒ KBS