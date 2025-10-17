ستراي كيدز: دخول تاريخي لأول ملعب محلي في إنتشون بعد 7 سنوات

ⓒ JYP Entertainment

وصلت فرقة ستراي كيدز وصلت إلى ملعب محلي لأول مرة منذ سبع سنوات من انطلاقها، حيث أقامت حفلها المنفرد 'dominATE : celebrATE' في ملعب إنتشون آسيا الرئيسي يومي 18 و19 أكتوبر.

ووفقا لشركة JYP إنترتينمنت الراعية للفرقة، فإن هذا الحفل هو العرض الختامي لجولتها العالمية 'dominATE' التي انطلقت من سيول في أغسطس الماضي وأقيمت في 54 عرضا عبر 34 منطقة حول العالم. ومن بين 34 مكانا أقامت فيه ستراي كيدز هذه الجولة العالمية، كانت 27 منها ملاعب.

وعرض الأعضاء في حفل إنتشون هذا مسرحا ناتئا فريدا على شكل فم. بالإضافة إلى ذلك، قدموا أغنيات مدرجة في ألبومهم الكامل الرابع 'كارما'. وصرّحت JYP: "ستقدم ستراي كيدز عرضا يشبه المهرجان للاحتفال والتمتع بالإنجازات التي حققتها من خلال الجولة العالمية مع الفاندوم 'ستاي'، وقالت: "حقيقة أن هذا هو أول حفل خارجي في ملعب محلي تقيمه ستراي كيدز بعد سيطرتها على مختلف الملاعب في الخارج تضيف إليه طابعا خاصا".