عودة إتزي المنتظرة: 'TUNNEL VISION' يُطرح في 10 نوفمبر

تعود فرقة الفتيات إتزي بألبومها المصغر الجديد 'TUNNEL VISION' يوم 10 نوفمبر.

في هذا الصدد، نشرت الفرقة يوم 17 أكتوبر مقطعا دعائيا للألبوم الجديد، وقائمة الأغاني، وجدول الترويج تباعا على قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي. وبناء على هذه الإعلانات، من المقرر أن تصدر العضوات الخمس ييجي، وليا، وريوجين، وتشاريونغ، ويونا، الألبوم المصغر الجديد 'TUNNEL VISION' والأغنية الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه، في تمام الساعة 6 مساء من يوم العاشر من نوفمبر.

ويتضمن ألبوم إتزي الجديد 'TUNNEL VISION' ست أغان في المجموع؛ هي الأغنية الرئيسية التي تحمل الاسم ذاته، بالإضافة إلى'Focus'، و'DYT'، و'Flicker'، و'Nocturne'، و .'8-BIT HEART'وقد شارك في إنتاج هذا الألبوم الجديد نخبة من كبار المؤلفين الموسيقيين المحليين والدوليين، منهم المنتج الأمريكي Dem Jointz ومنتج الكيبوب البارز KENZIE، إلى جانب Ronny Svendsen و .BB ELLIOTوالجدير بالذكر أن جميع العضوات قد ساهمن بشكل خاص في كتابة كلمات الأغنية الأولى في الألبوم، وهي 'Focus'.