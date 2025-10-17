فرقة ONF تعقد لقاءات مع المعجبين في أوساكا وطوكيو في نوفمبر

ⓒ RBW

ستعقد فرقة الفتيان "أون آند أوف ONF" حفل لقاء للمعجبين في اليابان.

وسوف تقوم شركة WM إنترتينمنت، وهي وكالة ONF، بتنظيم حفل لقاء المعجبين بعنوان "ONF 2025 FAN CONCERT IN JAPAN ‘THE MAP:STRANGER’S JOURNEY’’" في أوساكا يوم 19 نوفمبر وفي طوكيو يوم 21 نوفمبر.

يأتي حفل لقاء المعجبين هذا بعد حوالي عام ونصف من "2024 ONF CONCERT [SPOTLIGHT] IN JAPAN"، الذي أقيم في 3 مدن يابانية هي أوساكا وناغويا وطوكيو في الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو من العام الماضي.

وقد أصدرت فرقة ONF الجزء الأول من ألبومها الكامل الثاني "ONF:MY IDENTITY" في فبراير من هذا العام، وتصدرت مخططات الموسيقى المختلفة والبرامج الموسيقية بأغنيتها الرئيسية "The Stranger".

ويمكن التحقق من التفاصيل الإضافية حول حفل لقاء المعجبين الياباني لفرقة ONF بعنوان "’ ONF 2025 FAN CONCERT IN JAPAN ‘THE MAP:STRANGER’S JOURNEY" من خلال حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.