المتحف الوطني الكوري يفتتح عصر الخمسة ملايين زائر سنويا

ⓒ YONHAP News





افتتح المتحف الوطني الكوري في سيول عصر الخمسة ملايين زائر سنويا بعد مرور 80 عاما من إنشائه.

وصرحت إدارة المتحف مؤخرا بأن إجمالي عدد زواره من 1 من يناير هذا العام وحتى 15 من هذا الشهر قد بلغ 5 ملايين و16 الفا و382 ليسجل رقما قياسيا على الإطلاق.

وتعد هذه زيادة بنسبة 70% مقارنة بعدد الزوار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما تعد المرة الأولى التي يسجل فيها المتحف رقما قياسيا يبلغ مستوى 5 ملايين سنويا، وذلك منذ افتتاحه في عام 1945.

ويضع هذا العدد المتحف الوطني الكوري ضمن المراكز الخمسة الأولى للمتاحف والمعارض الفنية على مستوى العالم. فوفقا لإحصائيات مجلة "آرت نيوزبيبر" البريطانية، سجلت أربع مؤسسات فقط أكثر من 5 ملايين زائر في عام 2024.

وهي: متحف اللوفر الفرنسي بـ8 ملايين و737 ألفا و50، ومتاحف الفاتيكان بـ6 ملايين و825 ألفا و436، والمتحف البريطاني بـ6 ملايين و479 ألفا و952، ومتحف المتروبوليتان للفنون في الولايات المتحدة بـ5 ملايين و727 ألفا و258.

وبناء على اتجاهات الزيارات الشهرية للمتحف الوطني الكوري، من المتوقع أن يصل العدد التراكمي إلى 6 ملايين زائر بنهاية هذا العام.

كما سجل عدد الزوار الأجانب للمتحف الوطني الكوري 185 ألفا و705 زوار حتى يوم 15 من هذا الشهر ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم أعلى رقم سابق على الإطلاق المسجل في عام 2024، والذي بلغ 198 ألفا و85، ليتخطى حاجز الـ200 ألف زائر سنويا للمرة الأولى.

ووفقا لإدارة المتحف، أعربت "كيم يوديت" وهي زائرة من أصل مجري زارت المتحف مؤخرا، عن سعادتها بتجربتها التي وصفتها بأنها مذهلة، وقالت إنها زارت المتحف بناء على اهتمام عميق بالثقافة واللغة الكورية، وكانت تجربة سعيدة ومدهشة جدا. وأضافت كيم أن 'قاعة التأمل' في الجناح الدائم كانت الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لها.

وقد أجرى المتحف الكوري سلسلة تجديدات لأجنحة العرض الدائم، بدءا بافتتاح 'قاعة التأمل في عام 2021، التي تعرض تمثالين من الكنوز الوطنية لبوذا الجالس بوضعية التفكير جنبا إلى جنب.

وتلا ذلك تجديد "قاعة فخار الخزف الأبيض"، و"قاعة السيلادون السماوي"، و"قاعة التبرعات"، و"قاعة مكتبة الوثائق الملكية الخارجية"، و"قاعة ما قبل التاريخ والعصور القديمة".

كما لاقت صالات العرض الرقمي الغامرة إعجاب الزوار من العائلات، حيث تستخدم تقنيات متقدمة مثل العرض الخرائطي الرقمي والواقع الافتراضي. وقد ساهمت المنتجات الثقافية ذات التصميمات المبتكرة التي يتم بيعها في المتحف، في زيادة عدد زواره.