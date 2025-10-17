ما العبارة الأكثر إيلاما بين الكوريين البالغين؟

ⓒ YONHAP News





تبين أن العبارة الأكثر إيلاما التي يسمعها الكوريون البالغون هي: "هناك الكثير من الأشخاص يمرون بظروف أصعب منك".

وأجرت الجمعية الكورية للاكتئاب السريري استبيانا حول "الكلمات التي تُريح مرضى الاكتئاب أو تجرحهم" لمدة أسبوع واحد، في الفترة من 16 إلى 22 من سبتمبر الماضي، وشمل ألفا و195 كوريا بالغا، منهم 270 رجلا و925 امرأة.

وأظهرت نتائج هذا الاستبيان أن بعض العبارات التي تُستخدم لتقديم المواساة والتعزية قد تكون مؤذية للطرف الآخر.

ووفقا للاستبيان، كانت العبارة التي تسبب أكبر قدر من الأذى هي "هناك الكثير من الأشخاص يمرون بظروف أصعب منك" بعد أن اختارها 77% من المشاركين كعبارة مؤذية.

وتلتها عبارة "تبدو حساسا جدا، حاول أن تأخذ الأمور ببساطة" بـ69%، ثم عبارة "لا تقلق، ستتحسن الأمور. الوقت سيحلّ كل شيء" بـ51%.

وفي المقابل، كانت العبارات التي قال أكثر من 80% من المشاركين إنها توفر الراحة والمواساة هي: "تحدّث متى ما أردت. وأنا مستعد للاستماع في أي وقت"، و"هذا ليس خطأك، لا تشعر بالذنب"، و"لا بأس أن تتقدم خطوة خطوة ببطء"، و"قد يستغرق العلاج بعض الوقت، لكنني سأسير هذا الطريق معك"، و"أنت شخص رائع وذو قيمة".

كما اختلفت طريقة استقبال العبارات نفسها بين الجنسين حيث سجلت النساء متوسط درجات أعلى في العبارات التعاطفية مثل: "يمكننا تجاوز هذه الصعوبة معا" و "سنكون معا حتى تعود حالتك المزاجية إلى طبيعتها"، مما يشير إلى أنهن يجدن فيها راحة أكبر نسبيا مقارنة بالرجال.

وفي المقابل، كان لدى الرجال ميل إلى التعامل مع العبارات نفسها بشكل محايد نسبيا. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم العبارات التشجيعية مثل "أنت لست وحدك" و "لا بأس أن تتقدم خطوة بخطوة نحو التغيير" بشكل أكثر إيجابية بين النساء.