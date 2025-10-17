ⓒ YONHAP News





فاز عمل فني تركيبي في مجال فنون الإعلام أنتجه فريق علمي من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا بدمج تقنية الذكاء الاصطناعي بنظام الكتابة النسائي الفريد عالميا، بجائزة في أرقى مهرجان عالمي لفنون الإعلام..

وقال المعهد الكوري مؤخرا إن مشروعه المشترك "النوشو للذكاء الاصطناعي" الذي قاده فريق بحث برئاسة البروفسور "لي تشانغ هي" من قسم التصميم الصناعي بالتعاون مع الدكتور "علي أسادي بور" مدير مركز أبحاث علوم الحاسوب بالكلية الملكية للفنون بالمملكة المتحدة، فاز بالجائزة الشرفية في فئة الإنسانية ضمن "جائزة آرس إلكترونيكا لعام 2025"، وهو أرقى مهرجان لفنون الإعلام في العالم.

وتُعد هذه الجائزة مسابقة عالمية لفنون الإعلام تُقام سنويا في مدينة لينتس في النمسا، وهي الأعلى مستوى في العالم، حيث شاركت 3 آلاف و987 عملا من 98 دولة في مسابقة هذا العام التي تكتشف الأعمال المبتكرة التي تتجاوز الحدود بين الفن والعلوم.

وتم اختيار عملين فقط كفائزين في فئة الإنسانية الرقمية. الجدير بالذكر أن النوشو عبارة عن نظام الكتابة النسائي الوحيد في العالم الذي ابتكرته النساء الصينيات اللاتي حُرمن من التعليم المكتوب في مقاطعة هونان الصينية منذ القرن التاسع عشر، وذلك لتوثيق حياتهن والتواصل فيما بينهن.

وقام فريق البحث بتطبيق اللغويات الحاسوبية على معنى 'النوشو" المتمثل في الابتكار وسط القمع، والتضامن النسائي، والتجريب اللغوي من أجل تجسيد عمل تركيبي يمكن للزوار التفاعل معه مباشرة.

ويتضمن العمل الفني ذكاء اصطناعيا يقوم بتعلم طريقة تواصل النساء الصينيات في فترة ما قبل العصر الحديث، ليقوم بنفسه بتوليد لغة جديدة. وأوضح المعهد الكوري أن هذا العمل حظي بتقدير كبير لأنه قدم إمكانية فنية لتتمكن الآلة من ابتكار لغة جديدة، متجاوزا الفكرة النمطية القائلة بأن البشر وحدهم من يبتكرون اللغة.