جيسو من بلاك بينك تدخل بيلبورد هوت 100 بأغنية EYES CLOSED

حققت جيسو، عضوة فرقة الفتيات بلاك بينك، إنجازا بدخول أغنيتها المنفردةEYES CLOSED إلى مخطط الأغاني الفردية الرئيسي في الولايات المتحدة، بيلبورد هوت 100.

سجلت أغنية جيسو المنفردة الجديدة EYES CLOSED المركز 72 في مخطط هوت 100 الذي تم الإعلان عنه في 21 أكتوبر بالتوقيت المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، حققت الأغنية المركز 20 في بيلبورد غلوبال 200 والمركز 10 في مخطط غلوبال باستثناء الولايات المتحدة.

EYES CLOSED هي الأغنية المنفردة الجديدة لجيسو التي صدرت في 10 أكتوبر، وشارك فيها نجم البوب ZAYN، العضو السابق في فرقة الفتيان البريطانية ون دايركشن One Direction.

منذ إصدارها، تتصدر EYES CLOSED المخططات العالمية، حيث احتلت المركز الأول في قائمة الترند العالمية لموسيقى يوتيوب في 74 دولة حول العالم، والمركز 21 في قائمة سبوتيفاي توب سونغز غلوبال، ودخلت قوائم ديلي توب سونغ في 32 دولة، وتصدرت قائمة توب سينغلز في آيتيونز iTunes في 40 دولة، واحتلت المركز الأول في المبيعات اليومية للأغاني المنفردة في كل من QQ Music وKuGou في الصين.

على وجه الخصوص، سجلت جيسو رقما قياسيا آخر على سبوتيفاي، حيث أصبحت الفنانة الكورية الجنوبية المنفردة التي حققت مليار استماع متراكم لأغانيها الصادرة بشكل منفرد في أقصر فترة زمنية.

في غضون ذلك، تواصل فرقة بلاك بينك، التي تنتمي إليها جيسو، حاليا جولتها العالمية DEADLINE.