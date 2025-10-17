ذا بويز ينطلقون نحو الصين.. لقاء المعجبين في تشنغدو

ⓒ One Hundred Label

تستهدف فرقة الفتيان ذا بويز السوق الصينية بشكل مباشر.

في هذا الصدد، أعلنت شركة "وان هاندريد" ONE HUNDRED، يوم الـ22 من أكتوبر، أن فرقة "ذا بويز" ستعقد لقاء المعجبين الخاص بها تحت عنوان "THE BOYZ CHINA FANMEETING in Chengdu" في مدينة تشنغدو الصينية، وذلك في الـ22 من نوفمبر القادم.

يُعد هذا أول لقاء للمعجبين تُقيمه الفرقة في الصين منذ ترسيمها، وتخطط الفرقة لتوسيع مناطق لقاءات المعجبين في الصين بعد الانتهاء من زيارة تشنغدو.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة "ذا بويز" أصدرت هذا العام ألبومات متنوعة، من ضمنها الألبوم الكامل الثالث "Unexpected" والألبوم المصغر العاشر"a;effect" كما أنها تُجري حاليا جولتها العالمية الرابعة "THE BLAZE" التي انطلقت من قبة KSPO في سيول في شهر أغسطس الماضي.

من ناحية أخرى، تستعد فرقة "ذا بويز" لإقامة حفل ضمن جولتها العالمية الرابعة "THE BLAZE" في جاكرتا، إندونيسيا، في الثامن من نوفمبر القادم.