تم تحديد الأغنية الرئيسية لألبوم يونجون الأول المنفرد، عضو فرقة "تومورو باي توغيدر"، بعنوان "Talk to You".

في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت كوريا يوم 21، نشر يونجون قائمة أغاني ألبومه المصغر الأول "NO LABELS: PART 01" عبر حسابات فرقة تومورو باي توغيدر الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. ويشمل الألبوم ست أغنيات، هي: الأغنية الرئيسية "Talk to You"، بالإضافة إلى"Forever"، و"Let Me Tell You"، و"Do It"، و"Nothin Bout Me"، و"Coma".

تتناول الأغنية الرئيسية مشاعر الانجذاب القوي الذي نشعر به والتوتر الذي يتصاعد في خضم ذلك. وتُصنّف الأغنية ضمن فئة الهارد روك Hard rock بـ"ريـف" غيتار لافت، حيث يتناغم أسلوب يونجون الغنائي الخشن مع أصوات الطبول الحيوية. والجدير بالذكر أن يونجون شارك في كتابة وتلحين هذه الأغنية. علاوة على ذلك، ساهم يونجون في كتابة كلمات خمس أغانٍ من الألبوم، باستثناء الأغنية الإنغليزية "Forever"، كما سُجل اسمه كمُلحّن لأغنية"Nothin Bout Me"، مما يُبرز قدراته كفنان شامل.

وسيُطلق ألبوم يونجون المنفرد الأول، "NO LABELS: PART 01"، في 7 نوفمبر في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت كوريا. وقبل الإصدار الرسمي للألبوم، يخطط يونجون لإقامة حفل استماع مسبق Pre-Listening Party في يومي 5 و6 نوفمبر، ليُتيح للمعجبين فرصة الاستماع إلى الأغاني الجديدة أولا.