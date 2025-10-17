الدبلوماسية متعددة الأطراف لكوريا الشمالية

تؤكد كوريا الشمالية وجودها بصورة متزايدة على الساحة الدبلوماسية متعددة الأطراف. فقد ظهر زعيمها "كيم جونغ أون" لأول مرة على الساحة الدبلوماسية متعددة الأطراف خلال احتفال الصين بيوم النصر، كما يعمل حاليا على توسيع نطاق العمل الدبلوماسي لبلاده، وهو ما يتضح في دعوته لكبار المسؤولين من الدول الاشتراكية للاحتفال بالذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال، في بيونغ يانغ.





كثيرا ما يُنظر إلى كوريا الشمالية على أنها أكثر الدول عزلة في العالم. لكن الأمور كانت مختلفة تماما في عهد مؤسس النظام "كيم إيل سونغ". فبالإضافة إلى زياراته إلى الاتحاد السوفيتي والصين، حضر "كيم إيل سونغ" الاحتفال بالذكرى العاشرة للمؤتمر الآسيوي الأفريقي الذي عقد في إندونيسيا في ستينيات القرن الماضي. وفي عام 1980، حضر أيضا جنازة الرئيس اليوغوسلافي "جوزيف بروز تيتو"، حيث أولي مؤسس كوريا الشمالية اهتماما كبيرا للأنشطة الدبلوماسية. وفي المقابل، سار الزعيم الحالي "كيم جونغ أون" في البداية على خطى والده "كيم جونغ إيل"، الذي كان معروفا بكونه زعيما منعزلا. ولكن يبدو في الوقت الراهن أنه صار يسير على خطى جده "كيم إيل سونغ". وكانت أول إشارة على هذا التغيير هي زيارته إلى الصين في أوائل سبتمبر الماضي.

Insert 1: التلفزيون الكوري الشمالي: زار زعيمنا العزيز "كيم جونغ أون" جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر 2025.

في 2 سبتمبر، وصل "كيم جونغ أون" إلى بكين بقطاره الخاص. وفي اليوم التالي، حضر العرض العسكري الذي أقيم احتفالا بالذكرى الثمانين لعيد النصر الصيني، ليظهر لأول مرة على الساحة الدبلوماسية متعددة الأطراف بعد 14 عاما من حكمه. واليوم، سنحلل هذا التغيير في دبلوماسية كوريا الشمالية والأسباب الكامنة وراءه مع "دو جين هو" مدير مركز أبحاث أوراسيا في المعهد الكوري لأبحاث الاستراتيجية الوطنية.





"دو جين هو" مدير مركز أبحاث أوراسيا في المعهد الكوري لأبحاث الاستراتيجية الوطنية:

ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يخطو فيها "كيم جونغ أون" حقا على الساحة العالمية. فقد وقف قادة كوريا الشمالية والصين وروسيا معا على برج مراقبة في بكين لمشاهدة العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثمانين لعيد النصر الصيني. ومن خلال هذا الحدث، بدا أن "كيم" يُعامَل على قِدَم المساواة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين". مثّل هذا الحدث أداء سياسيا قويا بوجه خاص لهذه الدول المسلحة نوويا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي كوريا الشمالية والصين وروسيا، التي اجتمعت لأول مرة منذ عقود ليقف قادتها جنبا إلى جنب. وقد رمز هذا العرض العلني إلى التضامن المناهض لأمريكا، وهي رسالة عززها بدرجة كبيرة حضور "كيم" في الصين.

تعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 1959 التي يجتمع فيها قادة كوريا الشمالية والصين وروسيا في مكان واحد. وأظهر العرض العسكري الذي أقيم احتفالا بالذكرى الثمانين ليوم النصر الصيني تضامنا أقوى ضد الغرب. ويرى البعض أن "كيم جونغ أون" كان أكبر المستفيدين بين القادة الثلاثة. فمنذ توليه السلطة في عام 2012، اقتصرت رحلات "كيم" الخارجية على الصين وروسيا وسنغافوره وفيتنام، واتسمت جميعها باجتماعات ثنائية. لكنه خرج أخيرا عن هذه التقاليد، وأبدى ظهورا مثيرا للإعجاب على الساحة الدبلوماسية متعددة الأطراف، وحقق نتائج مهمة.





بوقوفه جنبا إلى جنب مع الرئيسيْن الصيني والروسي، عزز الزعيم الكوري الشمالي علاقات بلاده مع روسيا، والتي نمت لتصبح "تحالفا بالدماء" مع نشر قوات كورية شمالية في الحرب ضد أوكرانيا، كما استعاد العلاقات مع الصين بعدما ظلت متوترة إلى حد ما. في الواقع، قدمت الصين معاملة استثنائية لـ "كيم جونغ أون". فعند وصوله إلى بكين، كان في استقباله خامس أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي إلى جانب وزير الخارجية. وخلال العرض العسكري، أبدى "شي جين بينغ" كرم ضيافة استثنائيا، حيث أمسك بيد "كيم" بقوة. وفي يوم 4 سبتمبر، آخر يوم من زيارة "كيم" إلى الصين، عُقدت أيضا قمة بين البلدين.





وتعهد الرئيس الصيني أيضا بـ"الصداقة الثابتة" وتعزيز التعاون. وفي 6 سبتمبر، كشفت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية عن فيلم وثائقي يغطي جدول أعمال "كيم" في الصين، بما في ذلك مباحثات القمة. وكان الهدف من ذلك هو الإعلان عن إنجازاته الدبلوماسية. وقد شجعته زيارته إلى الصين على إقامة عرض عسكري واسع النطاق يوم 10 أكتوبر.





أظهر العرض العسكري الأخير القوة العسكرية لكوريا الشمالية، وكذلك قوتها الدبلوماسية. ووفقا لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية، أرسلت 11 دولة وفودا إلى كوريا الشمالية في تلك المناسبة. وكان من بين الحاضرين على مستوى رؤساء الدول: الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس لاوس.





خلال العرض العسكري، جلس "كيم" في الموضع الرئيسي على المنصة، محاطا برئيس الوزراء الصيني "لي كيانغ"، وهو المسؤول الثاني في الصين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي "ديمتري ميدفيديف"، أحد المقربين من "بوتين". وقد أكد حضورهما المكانة الدبلوماسية المرموقة لكوريا الشمالية.





"دو جين هو":

لماذا إذن تصاعدت المكانة الاستراتيجية لكوريا الشمالية بدرجة ملموسة؟ يمكن أن يُعزى ذلك إلى حد كبير إلى "تحالف الدماء" الذي أبرمته كوريا الشمالية وروسيا. فقد لعبت قوات العمليات الخاصة الكورية الشمالية، المنتشرة في روسيا، دورا مهما في استعادة منطقة "كورسك". وتنظر روسيا الآن إلى كوريا الشمالية على أنها حليف موثوق به ومتمرس في المعارك. ونتيجة لذلك، تعمل موسكو كداعم استراتيجي لبيونغ يانغ في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية. وعلى صعيد آخر، تخوض الصين حاليا منافسة على الهيمنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلنطي، وكثيرا ما تتحالف مع روسيا، ضد الولايات المتحدة، المنافس الرئيسي لهما. ويخلق اندماج كوريا الشمالية المسلحة نوويا في هذه الديناميكية، تعاونا ثلاثيا مهما للغاية في مواجهة الولايات المتحدة. وقد قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعدة مبادرات سياسية ودبلوماسية بشأن قمة محتملة مع "كيم جونغ أون". لذلك، سيوفر تحسن علاقات الصين مع كوريا الشمالية لبكين نفوذا كبيرا على واشنطن. وهذه الميزة الاستراتيجية هي السبب في أن بكين تبذل جهودا كبيرة لتحسين علاقاتها مع بيونغ يانغ.





في إظهار لعلاقاتها الوثيقة مع كوريا الشمالية، يبدو أن روسيا تبدأ في حرب باردة جديدة، كما يبدو أن الصين تحاول الحفاظ على نفوذها في شبه الجزيرة الكورية من خلال كوريا الشمالية، بينما تعلن أن علاقاتهما استؤنفت بالكامل. وبالنسبة للصين وروسيا، اللتين تخوضان صراعا على الهيمنة ضد الولايات المتحدة، كان العرض العسكري في بيونغ يانغ فرصة جيدة لإظهار قيادة الكتلة المعادية للغرب أمام المجتمع الدولي. ومن وجهة نظر كوريا الشمالية، شكل ذلك التضامن المتجدد الذي أعيد إظهاره في بيونغ يانغ، فرصة لترسيخ مكانتها كقوة نووية والخروج من عزلتها الدبلوماسية.





"دو جين هو":

إذا تعاونت كوريا الشمالية والصين وروسيا في المجالين العسكري وغير العسكري، فسوف يكون ذلك فرصة عظيمة لكوريا الشمالية، لأن روسيا اعترفت بالفعل بوضع كوريا الشمالية كدولة حائزة على أسلحة نووية. وقد أكدت الصين دبلوماسيا أنها لا تعترف بحيازة كوريا الشمالية للأسلحة النووية وترغب في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. ومع ذلك، فإن حضور "كيم جونغ أون" احتفالات يوم النصر الصيني في 3 سبتمبر وظهور رئيس الوزراء الصيني "لي كيانغ" في العرض العسكري الأخير لكوريا الشمالية، يحملان في طياتهما دلالة سياسية مفادها أن الصين تعترف بالقدرات النووية لكوريا الشمالية. لذلك، من المرجح أن تقبل روسيا والصين سياسة كوريا الشمالية الرامية إلى الحصول على الاعتراف بوضعها كدولة نووية. وبصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتمتع كل من الصين وروسيا بحق النقض. وإذا ما تضافرت جهودهما للاعتراف بالوضع النووي لكوريا الشمالية على الساحة الدولية، وتحديدا داخل الأمم المتحدة، وعملتا على إضعاف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، فقد تتمكنان حتى من التأثير على دول الجنوب. وقد يوفر ذلك مساعدة كبيرة لكوريا الشمالية.





أصدر الحزب الحاكم في روسيا بيانا مشتركا يوم 9 أكتوبر مع حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، اعترف فيه عمليا بامتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية. وبعد أن كسب كيم جونغ أون كلا من الصين وروسيا إلى صفه، شدد على تضامن الدول غير الغربية في معارضة "الهيمنة"، وذلك في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.





عملت كوريا الشمالية على توسيع آفاقها الدبلوماسية، ومد نطاقها إلى أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، مثل فيتنام ولاوس، مستغلة ذكرى تأسيس الحزب كفرصة لذلك. كما تشهد كوريا الشمالية زيادة أيضا في اتصالاتها مع المنظمات الدولية، وهي تفاعلات كانت قد تقلصت بشدة بسبب إغلاق حدودها في أعقاب جائحة كورونا.





"دو جين هو":

مع ارتفاع المكانة الاستراتيجية لكوريا الشمالية، أعتقد أنها تتخذ خطوات واسعة على الساحة الدولية. على سبيل المثال، مثّلت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" بلادها في منتدى نساء أوراسيا ومنتدى النساء الأول لدول البريكس الذي استضافته روسيا العام الماضي. تشير مثل هذه المشاركات إلى أن كوريا الشمالية تجد صعوبة في البحث عن أرضية مشتركة مع الدول الديمقراطية. وبدلا من ذلك، تستكشف إمكانية إقامة علاقات مع الدول الاشتراكية داخل رابطة آسيان ودول الجنوب العالمي. وقد أصبحت مشاركة كوريا الشمالية في المنظمات الإقليمية متعددة الأطراف، بقيادة الصين وروسيا، واضحة للغاية في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن تواصل الاستفادة من هذه التطورات لترسيخ مكانتها كدولة عادية ورفع مكانتها الاستراتيجية إلى مستوى أعلى.





تحاول كوريا الشمالية الابتعاد عن سياستها الانعزالية لتصبح دولة عادية. وقد أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أكبر منتدى للدبلوماسية متعددة الأطراف على مستوى العالم، للمرة الأولى منذ 7 سنوات.





خلال كلمته الرئيسية في الأمم المتحدة الشهر الماضي، أكد نائب وزيرة خارجية كوريا الشمالية أن التخلي عن أسلحة بلاده النووية أمر مستحيل تماما. كما أشار إلى عزم بيونغ يانغ على توسيع حضورها الدبلوماسي. والآن، ما هي التأثيرات الحقيقية للدبلوماسية متعددة الأطراف التي تمارسها حاليا كوريا الشمالية؟





"دو جين هو":

أعتقد أن كوريا الشمالية تحلم بتحقيق هدفها المتمثل في تأمين مكانتها كدولة نووية من خلال عقد قمة مع الولايات المتحدة. وبالطبع، فإن الشرط الأساسي لتحقيق ذلك هو تعزيز تحالفاتها وعلاقاتها الوثيقة مع الصين وروسيا. بعد ذلك، وبمساعدة هذين البلدين، ستنجح كوريا الشمالية في عقد قمة مع الولايات المتحدة للحصول على الاعتراف بمكانتها كقوة نووية. وسوف تتمثل الخطوة التالية في الخروج من العزلة، بما في ذلك رفع العقوبات الدولية. ثم تسعى إلى التعافي الاقتصادي وتقوم بإصلاحات معينة وانفتاح انتقائي. ومع ذلك، ستحافظ في الوقت نفسه على نظام التوريث الحالي لديها. ومن خلال توريث الحكم للجيل الرابع، الذي يمتد إلى "جو إيه" ابنة "كيم جونغ أون"، ستضمن كوريا الشمالية استقرار النظام داخليا. وظاهريا، ستحصل على ضمان أمني من الصين وروسيا لتصبح دولة عادية كقوة نووية بلا رجعة. أعتقد أن كوريا الشمالية تعمل على تسريع الجهود لتحقيق هذه الأهداف السياسية.





توسع كوريا الشمالية وجودها على الساحة الدبلوماسية متعددة الأطراف، ليس فقط من خلال تعزيز التضامن مع الصين وروسيا، ولكن أيضا من خلال تنشيط العلاقات مع دول آسيان. وهذه الجهود المستمرة التي يبذلها "كيم جونغ أون" لتحويل بلاده من دولة منعزلة إلى لاعب عالمي، تبشر بعصر جديد للدبلوماسية الكورية الشمالية.