الحلقة الثلاثين: كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، وتغيير هيكل رياضة كرة القدم في كوريا

※ هذه الحلقة تناقش حدث كأس العالم، ولذلك لا نستطيع توفير خدمة الصور نظرًا لحقوق الملكية

افتتاح كأس العالم المزدوج في كوريا واليابان، وتاريخ كأس العالم

استمر كأس العالم لكرة القدم 2002 في كوريا واليابان من 31 مايو حتى 30 يونيو من ذلك العام، كان ذلك أول كأس عالم يعقد في القرن الواحد والعشرين، والأول الذي يعقد في آسيا، والأول الذي يُعقد بالاشتراك مع بلدين في الوقت ذاته. كان افتتاح كأس العالم في الدولتين بمثابة حدث رياضي دولي ضخم يفتح عصرًا جديدًا للدول بعد ذلك لتشترك في استضافة كأس العالم والأولمبياد.





كوريا والوصول إلى الدور نصف النهائي

شاركت كوريا في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في دورته التي عقدت في سويسرا عام 19544، ورغم اشتراكها في أكثر من دورة، إلا أنها كانت دائمًا ما تخرج في دور الـ16، وعند افتتاح كأس العالم في كوريا واليابان، كان تقييم فرق البلدين منخفض لدى الفيفا، وساد القلق من خروج الفريق من دور الـ16 كالعادة، ولكن كوريا فاجأت الجميع بنجاحها في ذلك الدور، إذ انتصرت في مباراتها التاريخية مع إيطاليا، ثم فازت في مباراتها مع إسبانيا في دور الـ8، ووصلت إلى الدور نصف النهائي.





هدينك والشياطين الحمر

كان للمدرب "هيدينك" دورٌ كبير في وصول كوريا إلى الدور نصف النهائي، فقد عمل على تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، أما فرق المشجعين "بولغن أغما" أو "الشياطين الحمر" فقد تفننوا بطرق إبداعية لتشجيع فرقهم وبث روح التفاؤل فيهم، وهو ما جعلهم يعطون انطباعًا عميقًا عن إبداع الفرق التشجيعية في العالم أجمع.





ميراث كأس العالم 2002 ومستقبل كرة القدم الكورية

عمدت كوريا إلى إنشاء ملاعب كرة قدم متطورة وتعزيز البنى التحتية المطلوبة من كل نوع للاهتمام بكرة القدم لتستعد لاستضافة كأس العالم كما ينبغي، وبهذا استطاع بعض اللاعبين الكوريين الانضمام إلى الفرق الأوربية. كما كان لاستضافة كأس العالم 2002 آثار اقتصادية وثقافية إيجابية في كوريا، وقد عزز ذلك من قوة الفرق الكورية ودرجة تنافسيتها.