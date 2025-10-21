مين هي جين تؤسس شركتها الترفيهية الجديدة أوكيه ooak وتبدأ مسيرتها المستقلة

ⓒ YONHAP News

أسست مين هي جين، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة أدور ADOR، شركة ترفيه جديدة تحمل اسم 'أوكيه 'ooak لتبدأ مسيرتها المستقلة.

ووفقا لتقارير من صناعة الموسيقى بتاريخ 24 أكتوبر، تم تأسيس شركة الموسيقى 'أوكيه' في 16 أكتوبر، ومقرها الرئيسي في منطقة شين سا دونغ، في حيّ كانغ نام في سيول، وقد تم تسجيل الرئيسة التنفيذية السابقة مين كمديرة تنفيذية وحيدة لهذه الشركة.

وتضمن سجل الشركة أغراضا تجارية تشمل شركة إدارة للفنانين، ولإنتاج الموسيقى، وإنتاج وتوزيع الألبومات الموسيقية والألبومات، وشركة إدارة للعلامات التجارية، وشركة للإعلانات.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة والعلنية لمين هي جين في صناعة الموسيقى بعد حوالي 11 شهرا من مغادرتها أدور في نوفمبر من العام الماضي.

فقد انضمت مين هي جين، وهي من خريجي إس إم إنترتينمنت SM Entertainment، إلى بيغ هيت إنترتينمنت Big Hit Entertainment، سلف هايب HYBE، في عام 2019 كرئيسة للعلامة التجارية، حيث صممت مقر الشركة الحالي في يونغ سان وأشرفت على إنتاج فرقة نيوجينز NewJeans.

ومع ذلك، اندلع صراع في أبريل من العام الماضي عندما بدأت هايب تدقيقا يستهدف مين هي جين، وتمت إقالتها من منصب الرئيس التنفيذي لأدور في أغسطس من العام نفسه، وبعد ثلاثة أشهر، في نوفمبر، تنحت عن منصب المدير التنفيذي وغادرت أدور وهايب بالكامل.

وقد ألمحت مين في ذلك الوقت إلى أنها ستواصل نشاطها في صناعة الموسيقى، قائلة: "آمل أن يهتم الكثيرون بالرحلة الجديدة لموسيقى البوب الكورية التي سأخوضها في المستقبل".