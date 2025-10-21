فرقة VVUP تكتسح الأسواق العالمية بأغنية House Party ورقصة الشفل

ⓒ egoENT

تشهد السوق العالمية التي تلاحق موسيقى الكيبوب K-Pop هذه المرة وقوعه في غرام "رقصة الشفل "Shuffle Dance، وذلك بفضل أغنية "House Party" المُطلقة مسبقا لفرقة الفتيات VVUP، والتي تستعرض الثقافة الكورية التقليدية مثل "العفريت الكوري" و"النمر"، حيث تُظهر هذه الأغنية تفوقا في قوائم التصنيف العالمية واتجاهات يوتيوب.

وحققت أغنية "House Party"، وهي أغنية جانبية من الألبوم المصغر الأول لفرقة VVUP، والتي تم إصدارها مسبقا في 22 من الشهر الماضي، نتائج لافتة للنظر في مخططات آيتونز للكيبوب فور صدورها، حيث احتلت المركز الثالث في روسيا، والسابع في إندونيسيا، والتاسع في فرنسا، والحادي عشر في المملكة المتحدة، والسابع عشر في هونغ كونغ، والثامن والثمانين في اليابان.

وكان الاندفاع الحار ملحوظا بشكل خاص في إندونيسيا، ويعود ذلك إلى تأثير العضوة كيم، وهي من أصل إندونيسي. فقد احتل الفيديو الموسيقي لأغنية "House Party" المركز الأول في قائمة اتجاهات مقاطع الفيديو الموسيقية على يوتيوب في إندونيسيا.

وصرحت شركةEGO E&T ، التي تتبع لها الفرقة، بأن "فرقة VVUP تحظى بشعبية متساوية في جميع أنحاء العالم، بدءا من آسيا، بما في ذلك إندونيسيا، موطن العضوة كيم، ووصولا إلى أوربا".

يذكر أن أغنية "House Party" هي أغنية مُطلقة مسبقا من الألبوم المصغر الأول لفرقة VVUP، والذي سيتم إصداره في نوفمبر. وتتميز الأغنية بأنها تنتمي إلى النوع الإلكتروني الذي يمزج بين صوت السنثس المتطور وإيقاع الهاوس المبهج، ويعبر عن حفلة سريالية يستمتع فيها الجميع بوضع "مرشحات/فلاتر" Filters في عالم رقمي تلاشت فيه الحدود بين الواقع والخيال.

ونجحت فرقة VVUP، التي أعادت تفسير العناصر الكورية مثل "العفريت الكوري" بأسلوبها الخاص والعصري، في إثارة حماس عشاق الموسيقى حول العالم من خلال رقصة الشفل الديناميكية على إيقاعها الجذاب والمسبب للإدمان.