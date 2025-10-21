لي سيرافيم تحقق إنجازا قياسيا عالميا بألبومها المنفرد SPAGHETTI

ⓒ SOURCE MUSIC

تحقق فرقة لي سيرافيم LE SSERAFIM نتائج جيدة في المخططات العالمية بألبومها الفردي الأول "SPAGHETTI"، الذي صدر في 24 من الشهر الجاري، حيث احتلت الأغنية الرئيسية "SPAGHETTI" المركز الأول في مخططات آيتونز "الأغاني الأعلى " Top Song في 55 دولة ومنطقة، بما في ذلك اليابان وسنغافورة وفرنسا، وذلك حتى الساعة 11 من صباح يوم 25 من أكتوبر.

ودخلت الأغنية قائمة التصنيف في إجمالي 80 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة المركز الثاني والمملكة المتحدة المركز السادس، مسجلة بذلك أكبر عدد من الإنجازات للفريق. كما احتلت المركز الأول في "مخطط آيتونز العالمي للأغاني" و"مخطط آيتونز الأوربي للأغاني".

على منصة سبوتيفاي Spotify، أكبر منصة عالمية لبث الموسيقى، تم تشغيل الأغنية 2,701,839 مرة في يوم واحد، لتحتل المركز 22 في مخطط "الأغاني اليومية الأعلى عالميا" بتاريخ 24. وقد سجلت بذلك رقما قياسيا جديدا للفريق من حيث الترتيب وعدد مرات التشغيل اليومي.

تُشبه الأغنية لي سيرافيم التي لا يمكن نسيانها وتظل عالقة في الأذهان، بـ"المعكرونة السباغيتي العالقة بين الأسنان". وقد عززت الأغنية من إدمان مستمعيها من خلال كلمات مباشرة مثل "طعامك الذي تبحث عنه كما تتنفس" و "تناوله EAT IT UP"، بالإضافة إلى لازمة جذابة تخطف الآذان. وشارك في الأغنية كفنان ضيف جيهوب J-Hope من فرقة بي تي إس.

يستمر الفيديو الموسيقي أيضا في تحقيق ردود فعل إيجابية. فقد تجاوز الفيديو 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب في غضون 22 ساعة من إصداره، وتحديدا في الساعة 11:10 صباحا يوم 25. كما أثبتت الأغنية شعبيتها العالمية باحتلالها قوائم مقاطع الفيديو الموسيقية الأكثر تداولا على يوتيوب في 46 دولة ومنطقة، بما في ذلك كوريا المركز 11، واليابان المركز 5، والمملكة المتحدة المركز 7، والولايات المتحدة المركز 5، وذلك اعتبارا من الساعة 11 صباحا يوم 25.