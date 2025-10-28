الأمنية المستحيلة

في الماضي، جلس ثلاثة من العلماء الكونفوشيين يدرسون إعدادًا لاختبارات الخدمة الحكومية العامة، وقد شربوا الخمر وخلدوا إلى النوم، فجاء الكائن المقدس المسؤول عن نقل الناس إلى العالم الآخر، عالم الموت، ونقلهم إلى العالم الآخر عن طريق الخطأ. ولتعويضهم عن ذلك الخطأ، يخيرهم لأن يرسلهم إلى الحياة مرة أخرى في الصورة التي يحبونها. فقال الأول إنه يود أن يعيش حياته التالية كبطل، وقال الثاني إنه يريد أن يكون رجلًا ذا منصب كبير، فوافق على مطلبيهما بكل سرعة وسلاسة، أما الثالث فكان طلبه مختلفًا. فقد أراد أن يولد في أسرة طيبة، وأن يعيش في يسر من الحال، وأن يحظى بحياة سالمة وسط الطبيعة مع أسرته، لا يحسدون أحدًا على شيء، وأن يموت بعد حياة هادئة لا يمرض فيها أمراض كبيرة ولا يشهد فيها مصائب عظيمة. فغضب المسؤول عن إدارة العالم الآخر، وقال إنه لو كان يستطيع أن يضمن حياة كتلك لأحد، لضمنها لنفسه. وهو ما يشير إلى أن الحياة العادية الروتينية الهادئة هي حلم بعيد المنال





فنان من التراث: " لي صُن-يُو"

أول من جمع ونشر أغاني البانسوري التراثية الطويلة في عصر الاستعمار الياباني لكوريا. ويُخمن أنه وُلد في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر في منطقة "ها دونغ" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ. وقد بدأ في دراسة الأغاني التراثية بعدما أتم العاشرة من عمره، فتعلم على يد "سنغ وو-ريونغ 송우룡" و"كيم سيه-جُنغ 김세종" وغيرهما من كبار فناني عصره، وأتقن فنه في أوائل الثلاثينات من عمره. وكانت تقنيات الفترة تسمح بتسجيل أغاني لا يتعدى طولها ثلاث دقائق، ولذلك كان المطربون يلجأون أحيانًا لغناء المقاطع التي يحبها الشباب من الأغاني عوضًا عن الأغاني الكاملة، فأصبحت القيمة التسويقية للأغنية كسلعة أكثر أهمية من القيمة الفنية. وكان الفنان "لي صُن-يُو" هو من اختار أن يجمع أغاني البانسوري بصورتها التقليدية القديمة كما هي وسط كل ذلك. وكان يتفنن في التعبير عن مشاعر الأغنية وغنائها بالطريقة التقليدية بالضبط. ولذلك كان من الصعب أن يحظى بشعبية وسط جماهير عصره. نشط لفترة في سيول، ثم توجه جنوبًا، وفي عام 1933، جمع أغاني البانسوري الخمس ونشرها فيما عرف بـ"أوجا جون جيب 오가전집".





العنقاء

العنقاء هو طائر أسطوري يذكر في الأساطير القديمة. ويقال إنه من الطيور النبيلة، ولذلك هو لا يعشش إلا على أغصان شجرة قفاز الثعلب، ولا يأكل إلا ثمار الخيزران. ولذلك كان العلماء التقليديون القدامى يرجون ظهور ذلك الطائر، وما يرتبط به من رخاء وسلام. ولذا كانوا يزرعون أشجار ثقاز الثعلب أمام بيوتهم، وإذا كبرت الشجرة، كانوا يأخذون خشبها لصناعة أثاث منزل زوجية بناتهم حين يكبرن ويتزوجن، ويصنعون منه الآلات النفيسة مثل الكومونغو. وهناك قصيدة تتحدث كلماتها عن ليلة ينزل فيها المطر ويسطع فيها البدر، ويظهر فيها ظل في النافذة، فيخرج المرء راجيًا أن يكون هذا ظل الحبيب الذي قرر أن يزور أخيرًا، ولكنه فوجئ بأنه ظل لطائر العنقاء على أفرع الشجرة. فيعود أدراجه مسرورًا أنه الليل، وأن أحدًا لم يره يهرع في الخارج فيتخذه أضحوكة.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "سام صُل غا 삼설기" بصوت "لي مُون-وون"

- أغنية "جوموك باب 주먹밥" بصوت "جونغ مين-آه" وعزفها على الكاياغم

- مقطوعة "تيه بيونغ غا" بصوت "سونغ سو-هي" وعرض "دو بون جيه دال"

- "سيه تاريونغ" ضمن أغنية البانسوري "سو كونغا" للفنان "لي صُن-يُو"

- مقطع من أغنية "جوك بيوك غا" بصوت "باك بُنغ-سُول 박봉술"

- أغنية "بارام ماجي 바람맞이" أداء "كيم جُو-هنغ 김주홍" و"نورم ماتشي 노름마치"

- أغنية "بيوك سا تشانغي 벽사창이" بصوت "لي دُنغ-غيو 이동규"

- "تشونغ صُنغ جاجين هانيب 청성자진한잎" بعزف "باك يونغ-هو 박용호" على الديغم

- "جيه ييه باتشيدا 재예를 바치다"، أداء "سُو إين كون تشنبوروري 수인컨쳄포러리"