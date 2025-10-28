منطقة وسط سيول تتحول إلى معرض إعلامي ضخم!





أصبحت منطقة وسط سيول معرضا إعلاميا ضخما حيث يتجمع الناس أمام شاشة عملاقة لالتقاط صور بهواتفهم.

وكشف مختبر آرت كوريا التابع لمركز دعم إدارة الفنون عن 3 أعمال فنية إعلامية ثلاثية الأبعاد بتقنية أنامورفيك على جدار إل إي دي الإعلامي الضخم على الواجهة الخارجية لمتجر شين سيه كيه الكبير في منطقة ميونغ دونغ وسط العاصمة.

وقد انطلق هذا المشروع الذي تم إنتاجه بالتعاون بين إدارة حي جونغ كو ومركز ميونغ دونغ سكوير، ويتناول موضوع "حي جونغ كو في سيول"، ليجذب انتباه المواطنين والسياح بجماليته البصرية النابضة بالحياة والتي تزيل الحدود بين الواقع والخيال.

وتُعد شين سيه كيه سكوير واحدة من أكبر الجدران الإعلامية في كوريا، وقد حول هذا الفيديو الذي يزيد من تأثير المؤثرات البصرية ثلاثية الأبعاد، مشهد المدينة إلى تجربة غامرة تبدو وكأنها تتجاوز الزمان والمكان.

وهذا المشروع تم تنفيذه ضمن مبادرة "منصة اختبار فائقة" التي تدعم دمج الفن والتكنولوجيا بمشاركة 7 فنانين محليين بارزين.

وقاموا بتفسير حي جونغ كو باستخدام ثلاثة موضوعات رئيسية، هي جبل نام ومنطقة ميونغ دونغ والجنرال لي سون شين، مصورين بذلك الهوية الحضرية للمنطقة بشكل ثلاثي الأبعاد والتي يتقاطع فيها الماضي والحاضر والتاريخ والحياة اليومية.

من المتوقع أن يستمر هذا المعرض حتى 30 من نوفمبر القادم، ويمكن لأي شخص زيارة منطقة ميونغ دونغ والاستمتاع بمشاهدته بحريّة.