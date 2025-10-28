عمالقة الطهي العالميين يناقشون مستقبل المطبخ الكوري





من المتوقع أن يجتمع الكثير من عمالقة فنون الطهي العالميين في مدينة سيول لمناقشة مستقبل المطبخ الكوري.

وقال مسؤولون من وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية ومعهد الترويج للطعام الكوري أمس إنهم سيعقدون "مؤتمر الطعام الكوري لعام 2025" في مركز سام تشونغ كاك بمنطقة سونغ بوك في سيول يوم 29 من هذا الشهر، بمشاركة عدد من الخبراء العالميين في مجال الأغذية والمشروبات وممثلين عن قطاع المطاعم، ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يركز المؤتمر الذي يصادف عامه الثالث هذا العام، على موضوع "مائدة المغامرات، الطعام الكوري"، حيث يناقش الأجندة الرئيسية وهي "تخمير الخضروات الكورية وتعليم فنون الطهي للأجيال القادمة".

ويقام المؤتمر على مرحلتين، الأولى: فعاليات تجريبية خلال يومي 27 و28 أكتوبر لتجربة القيم التقليدية للطعام الكوري مباشرة، والثانية: مؤتمر يوم 29 أكتوبر لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية للتوسع العالمي للطعام الكوري.

وسوف تشهد الجلسة الأولى من المؤتمر عقد اجتماع للخبراء حول القيمة التقليدية للطعام الكوري، "هان شيك"، وتنمية المواهب المستقبلية، بينما ستركز الجلسة الثانية على التطور الإبداعي للطعام الكوري وإنشاء بنية تحتية للبحث والتعليم.

أما في حلقة النقاش التي تحمل عنوان "مستقبل أبحاث الطعام الكوري"، فسوف يناقش الباحثون المحليون والدوليون وطهاة الجيل القادم طرق بناء البنية التحتية للبحث والتعليم الخاصة بالطعام الكوري.

وبهذه المناسبة قالت "سونغ مي ريونغ" وزيرة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إن الطعام الكوري هو ثقافة مستدامة تحقق الانسجام بين الماضي والحاضر والمستقبل، وثقافة التخمير هي جوهر هوية الطعام الكوري.

وأعربت الوزيرة سونغ عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق لتصميم مستقبل فنون الطهي، من خلال الجمع بين فلسفة وإبداع الطعام الكوري.