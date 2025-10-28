ⓒ YONHAP News





انطلقت فعاليات "آبيك الثقافية" من أجل زيادة نشر الثقافة الكورية والموجة الكورية "هالليو" عالميا بمناسبة استضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة كيونغ جو الكورية.

وبالفعل، انطلقت مختلف البرامج المصممة لإبهار العالم وترسيخ جمال الثقافة والتقاليد الكورية في الوعي العالمي، قبل أسبوع من انعقاد قمة آبيك.

ووفقا للحكومة الكورية وإدارة مقاطعة شمال كيونغ سانغ وبلدية كيونغ جو، فقد افتُتح معرض كيونغ جو للفنون الإعلامية، احتفالا باستضافة القمة، وسوف يستمر حتى 16 من نوفمبر القادم.

ويقدم المعرض للزوار القادمين إلى المدينة التاريخية محتوى فنيا إعلاميا متنوعا يمزج بين التراث الوطني والتكنولوجيا الإعلامية المتقدمة. وباستخدام مقابر ديه رُنغ وون القديمة، يُقدم المعرض تجربة فريدة للزوار للاستمتاع بلحظات من مملكة شيلا المتألقة، من خلال محتوى يجمع بين الضوء والفن الإعلامي.

كما يشمل الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة التجريبية، مثل رسم الكاريكاتير، وجولات جمع الطوابع، وصنع الفوانيس الورقية. وخلال فترة الحدث، سيتم فتح مجمع مقبرة "تشون ما تشونغ" القديمة مجانا للجمهور.

كما انطلقت أيضا برامج سياحية موجهة للمشاركين في قمة آبيك، حيث يتم تنظيم 11 مسارا سياحيا تركز على حوالي 20 معلما سياحيا رئيسيا مثل المواقع التاريخية في المدينة، وتغطي موضوعات مختلفة مثل التراث، والبيئة الطبيعية، وزيارات المواقع الصناعية، والتجارب الثقافية.

وقد صُممت هذه المسارات للسماح للوفود المشاركة وغيرها بتجربة التراث الثقافي التقليدي الكوري في الأوقات التي تفصل بين مهام العمل أو خلال أوقات فراغهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء أكشاك ترحيب لاستقبال السياح الأجانب في مطار إنتشون الدولي، ومحطة قطار كيونغ جو، ومطار كيم هيه، وميناء بوسان، مما يتيح لهم تجربة الثقافة الكورية التقليدية من خلال رؤية ولمس منتجات الحرف التقليدية.

كما يتم تقديم دعم الترجمة متعددة اللغات، ومعلومات سفر مخصصة تشمل النقل والطعام والتسوق، وخصومات تتعلق بالتسوق والتجارب والاتصالات والدفع. ومن المقرر أن تستمر الفعاليات التي تعرض جاذبية التقاليد والثقافة الكورية طوال فترة قمة آبيك.