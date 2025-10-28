الجيل الجديد من الأمهات الكوريات يعدن إلى أماكن العمل

ⓒ YONHAP News





هذه الأيام نرى الكثير من "الأمهات العاملات الكوريات". ومع تحسن نظام إجازة رعاية الطفل وانتشار العمل عن بُعد والدوام المرن، زادت حالات عودة النساء في سن الإنجاب وتربية الأطفال إلى سوق العمل.

ونتيجة لذلك، سجل معدل توظيف النساء في كوريا خلال الشهر الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق منذ بدء إحصاء البيانات ذات الصلة. ووفقا لتقرير بعنوان "اتجاهات التوظيف لشهر سبتمبر لعام 2025" الذي نشرته هيئة البيانات الوطنية مؤخرا، بلغ معدل توظيف النساء 56%، ليسجل رقما قياسيا جديدا لأعلى مستوى في شهر سبتمبر الماضي.

وقد ارتفع المعدل مقارنة بالعام السابق في جميع الفئات العمرية. وارتفع معدل توظيف النساء بشكل خاص في فئة الثلاثينيات العمرية ليصل إلى 74% بينما بلغ المعدل في فئة الأربعينيات العمرية 69%.

ويُعد معدل توظيف النساء في الثلاثينيات هو الأعلى على الإطلاق حسب معيار شهور سبتمبر. ويمكن اعتبار هذا الارتفاع بمثابة إشارة مبكرة لتخفيف مشكلة "انقطاع المسار الوظيفي" للنساء والتي كانت تعتبر مشكلة اجتماعية في المجتمع الكوري.

واتضح أيضا أن عدد الأفراد غير المشاركين في النشاط الاقتصادي بسبب رعاية الأطفال انخفض بمقدار 68 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.

وترجع الأسباب الرئيسية في ذلك إلى نظام الدوام المرن ووظائف الدوام الجزئي بعد جائحة كورونا حيث زادت الخيارات المتاحة لتعديل شكل العمل بدلا من الاستقالة

وتشجع الحكومة أيضا مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الحد الأقصى لبدل إجازة رعاية الطفل، وتوسيع عدد دور الحضانة العامة والوطنية.

كما يوفر التغيير في الوعي الاجتماعي العام جوا من القبول الطبيعي لمشاركة كل من الزوجين في العمل وتقاسم مسؤوليات الرعاية.




