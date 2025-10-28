وينتر أهيد لعضو بي تي إس في وبارك هيو شين تتخطى 500 مليون استماع على سبوتيفاي

ⓒ Big Hit Music, Herbigharo

أعلنت شركة "بيغ هيت ميوزيك" يوم 28 أكتوبر أن أغنية "وينتر أهيد "Winter Ahead المشتركة بين في V عضو فرقة بي تي إس BTS والمغني بارك هيو شين Park Hyo shin قد تجاوزت 500 مليون مرة استماع تراكمي على منصة سبوتيفاي العالمية للموسيقى.

وحققت أغنية "وينتر أهيد"، التي صدرت في نوفمبر من العام الماضي، أكثر من 500 مليون استماع تراكمي على سبوتيفاي حتى يوم 25 أكتوبر.

وبهذا تكون هذه هي المرة الرابعة التي تصل فيها أغنية منفردة لـ"في" إلى 500 مليون استماع على سبوتيفاي، بعد أغنيتي "لاف مي أغين "Love Me Again وأغنية "سلو دانسنغ Slow Dancing"، وغيرها.

وأغنية "وينتر أهيد" هي من نوع موسيقى الجاز بوب، وتتميز بجو دافئ تخلقه آلات الساكسفون والبوق وعزف البيانو الحالم وهو بيانو تم تعديل صوته بوضع أشياء مختلفة بداخله.

وقد دخلت الأغنية مخطط بيلبورد الرئيسي للأغاني المنفردة "هوت 100" مباشرة بعد إصدارها، وتم اختيارها في قائمة "أفضل 27 أغنية شتوية لهذا الموسم" بواسطة بيلبورد.