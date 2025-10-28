السنافر تلتقي سفنتين: إطلاق فيديو كليب إله الموسيقى بنسخة التعاون

ⓒ PLEDIS Entertainment

سيتم الكشف عن فيديو موسيقي غير تقليدي لأغنية "إله الموسيقى "God of Music لفرقة سفنتين SEVENTEEN الشهيرة، تظهر فيه شخصيات السنافر Smurfs العالمية.

وأعلنت شركة "بيليديس إنترتينمنت" يوم 28 أكتوبر أنها ستطلق محتوى تعاونيا يجمع بين فرقة سفنتين والسنافر، بالمشاركة مع شركة "بييو كومباني "Peyo Company، المالكة لحقوق السنافر. والسنافر هي شخصيات ابتكرها رسام الكاريكاتير البلجيكي "بيير كوليفورد"، المعروف باسمه المستعار "بييو"، في عام 1958. ومنذ بدايتها كسلسلة قصص مصورة، حظيت بشعبية عالمية وتم إنتاجها في محتويات متنوعة مثل الرسوم المتحركة والأفلام.

وسوف تقوم فرقة سفنتين بإصدار النسخة التعاونية من الفيديو الموسيقي لأغنية "إله الموسيقى" الشهر القادم. وفي 23 أكتوبر، تم الكشف عن مقطع تشويقي على قناة السنافر الرسمية على يوتيوب، يعرض صورا ظلية لـ13 شخصية سنافر جديدة على خلفية لحن الأغنية.

وأوضحت الشركة أن "الفيديو تم التخطيط له بناء على تزامن تاريخ ميلاد السنافر مع تاريخ إصدار أغنية إله الموسيقى في 23 أكتوبر، بالإضافة إلى أن كلا المحتويين يعكسان قيمة التعايش".

كما سيتم الكشف لاحقا عن شخصيات سنافر تم تصميمها على غرار أعضاء فرقة سفنتين، بالإضافة إلى منتجات قائمة على هذه الشخصيات. وتتميز الشخصيات المولودة من هذا التعاون بدمج خصائص السنافر الأساسية، مثل البشرة الزرقاء والقوام الصغير والقدرات السحرية، مع مظهر أعضاء فرقة سفنتين الثلاثة عشر.

وقد سبق لفرقة سفنتين أن أصدرت منتجات تعاونية متتالية مع شخصيات عالمية شهيرة أخرى. ففي اليابان، تعاونت مع "سانريو Sanrio" و "بيربريك Bearbrick"، وفي الصين، أطلقت منتجات بالتعاون مع علامة الدمى "تيدي تيلز Teddiestales".