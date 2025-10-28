ITZY تنطلق في جولة TUNNEL VISION العالمية الجديدة في فبراير 2026

ⓒ JYP Entertainment

أعلنت فرقة الفتيات إتزي ITZY عن انطلاقها في جولة عالمية جديدة العام القادم.

وتستعد الفرقة لإصدار ألبومها المصغر الجديد "TUNNEL VISION" والأغنية الرئيسية التي تحمل نفس الاسم يوم 10 نوفمبر. وقبل ذلك، نشرت الفرقة في 29 أكتوبر عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ملصق جولتها العالمية الثالثة "ITZY 3RD WORLD TOUR in SEOUL".

ووفقا للملصق، ستفتتح ITZY جولتها العالمية الجديدة بحفلات في العاصمة سيول، في صالة "جام شيل الداخلية للألعاب الرياضية" بمنطقة سونغ با، على مدار ثلاثة أيام، من 13 إلى 15 فبراير 2026. ويأتي إطلاق هذه الجولة الجديدة بعد حوالي عام ونصف من اختتام جولتها العالمية الثانية الناجحة"ITZY 2ND WORLD TOUR "، والتي شملت 32 عرضا في 28 منطقة حول العالم في أغسطس من العام الماضي.

على صعيد آخر، يتضمن الألبوم المصغر الجديد "TUNNEL VISION" إجمالي 6 أغنيات، بما في ذلك الأغنية الرئيسية التي تحمل نفس الاسم، بالإضافة إلى "Focus"، و"DYT"، و"Flicker"، و"Nocturne"، و"8-BIT HEART".

ويمكن لجمهور ITZY الاستماع إلى الأغاني الجديدة بدءا من الساعة 6 من مساء 10 نوفمبر بتوقيت كوريا، عبر مختلف المنصات الموسيقية.