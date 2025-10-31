نوال العتيبي: سعيي الدائم للتطوير ساقني إلى كوريا

الأستاذة/ نوال العتيبي من المملكة العربية السعودية، المتخصصة في علم النفس، والتي أقامت عدة دورات في مجال التنمية الذاتية وتطوير الذات، تقول في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس، إن سعيها الدائم لتطوير نفسها ومهاراتها هو ما ساقها إلى الى كوريا، حيث تدرس في المرحلة العليا بالإضافة إلى دراسة اللغة الكورية، مشيرة إلى أن العمل كاختصاصي نفسي ليس مجرد دراسة، بل هو أيضا مهارة وموهبة.

وتحكي الأستاذة نوال عن تجاربها في مجال علم النفس في السعودية، خاصة ما يتعلق باضطرابات التوحد، وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، ومستقبل علم النفس في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تقول إن الإنسان لا يستطيع فهم جميع الشخصيات البشرية، والذكاء الاصطناعي آلة خلقها الإنسان، وبالتالي لا يمكن للذكاء الاصطناعي فهم ووصف الشعور الإنساني بدقة.

وتضيف الأستاذة نوال أنها تفكر حاليا في دراسة الهندسة الصناعية للدمج مع دراستها في علم النفس الصناعي، وتقول أيضا إن أكبر ما أثر فيها خلال أنشطتها التطوعية كان تعاملها مع الأطفال. وتحكي عن التطور الاجتماعي الذي تشهده السعودية وتقول إن حقوق النساء كانت دائما موجودة ومحفوظة، ولكن الآن أصبحت النساء أكثر وعيا بذواتهن وثقة في أنفسهن. وتتحدث أيضا عن المشكلات النفسية الأكثر انتشارا في السعودية، وتقول إن الشعب السعودي شعب كتوم، وأكثر المعدلات المرتفعة هي في الاكتئاب والقلق.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



