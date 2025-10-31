دبي تشهد أكبر مهرجان للموجة الكورية في الشرق الأوسط

قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووكالة المحتوى الكوري إنهما ستقيمان فعالية "الإكسبو الكوري لعام 2025" في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر القادم.

ويُعد هذا الحدث أكبر معرض شامل للمحتوى الكوري في الشرق الأوسط، حيث تشارك فيه 6 وزارات و12مؤسسة و 226 شركة كورية محلية.

ويشمل المعرض كافة الصناعات المتعلقة بالموجة الكورية هالليو، بما في ذلك الموسيقى والدراما والألعاب والويب تون والأغذية ومستحضرات التجميل والسياحة.

وتحت شعار "التحول الصناعي القائم على اندماج المحتوى" سيقدم المعرض نماذج صناعية جديدة، منها معرض تفاعلي يعتمد على الملكية الفكرية للألعاب، وحفل دي جي يجمع بين الشخصيات الكرتونية وعلامة "إكس بوم" الصوتية التابعة لشركة إل جي للالكترونيات.

ومن المتوقع أن يكون الإكسبو الكوري بمثابة نقطة انطلاق للمحتوى الكوري للانتشار إلى ما وراء العالم العربي وإلى السوق العالمية.