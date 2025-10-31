الإعلان عن الفائزين بمسابقة كوريا – العرب للشركات الناشئة لـ2025

عُقدت جلسة العروض التقديمية النهائية لـ"مسابقة كوريا-العرب للشركات الناشئة والأفكار 2025" يوم 16 أكتوبر الجاري، في مركز كويكس للمعارض في العاصمة سيول.

وشارك في تنظيم المسابقة الجمعية الكورية العربية، والجمعية الكورية للتجارة الدولية، بدعم من وزارة الخارجية ومؤسسة إس أويل للعلوم والثقافة.

وشارك في هذه المسابقة ما مجموعه 163 فريقا، وهي 89 في فئة الشركات الناشئة و74 في فئة الأفكار. وبعد خضوعهم للتقييم المستندي وجلسات الإرشاد، تأهلت 10 فرق إلى المرحلة النهائية لتقديم أفكارهم التجارية واستراتيجيات دخول السوق.

وفازت شركة سومونا المحدودة بالمركز الأول في فئة الشركات الناشئة بينما فازت الآنسة ها غا إين بالمركز الأول في فئة الأفكار.

وتم منح جوائز نقدية لجميع الفرق الفائزة. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول في فئة الشركات الناشئة على ميزة خاصة، وهي فرصة المشاركة بجناح عرض في معرض "نيكست رايز لعام 2026" الذي تستضيفه الجمعية الكورية للتجارة الدولية العام القادم.

علاوة على ذلك، سيُمنح بعض الفائزين في فئة الشركات الناشئة فرصة لحضور فعاليات مخصصة للشركات الناشئة تُقام في إحدى الدول العربية، مما سيتيح لهم استكشاف فرص التواصل المباشر وجذب الاستثمار وتسهيل التوسع عالميا.

وبهذه المناسبة، أعرب مسؤول من الجمعية الكورية العربية عن أمله في أن تكون هذه المسابقة بمثابة نقطة انطلاق للشركات الكورية الناشئة لدخول الأسواق العربية وخلق فرص جديدة للتعاون.