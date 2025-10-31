من المتوقع أن تُفتتح قاعة عرض في المتحف الوطني الكوري في شهر نوفمبر القادم، يمكن فيها الاطلاع على تاريخ وثقافة الإسلام.

وأعلن المتحف الكوري مؤخرا أنه سيفتتح "القاعة الإسلامية" في قاعة الثقافة العالمية بالطابق الثالث من قاعة العرض الدائم يوم 22 نوفمبر القادم، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي في دولة قطر.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء مساحة عرض دائم مخصص لتاريخ وثقافة الإسلام داخل المتحف الوطني الكوري.

ومن المقرر أن تقدم القاعة الإسلامية حوالي 80 قطعة فنية، تشمل نسخا مبكرة من المصحف الشريف، بالإضافة إلى قطع حرفية ولوحات فنية، وجميعها من مقتنيات متحف الفن الإسلامي في قطر.

وقد احتفظ متحف الفن الإسلامي، الذي يُعد أحد أبرز المعالم السياحية والثقافية في قطر، بمجموعة فنية تغطي حوالي ألف و400 عام من الفن الإسلامي، أي من القرن السابع وحتى القرن العشرين.

من ناحية أخرى، أقام المتحف الوطني الكوري فعالية "رحلة ثقافية قطرية في المتحف" يوم السبت الماضي بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى جمهورية كوريا.

وجاءت هذه الفعالية ضمن مشروع "منصة المتحف الثقافية" الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم والوعي بالتنوع الثقافي من خلال التعاون مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في كوريا.

وفي موقع الفعالية، تم إنشاء خيمة قطرية تقليدية تُعرف باسم "بيت الشَّعر" حيث تمكن الزوار من تجربة نمط حياة البدو بشكل مباشر.

كما تم تزويد الزوار الذين يتعرفون على الثقافة الإسلامية لأول مرة بـ"القهوة العربية" و"التمر"، وإعداد برنامج لتجربة الأزياء التقليدية يسمح للزوار بتعلم طريقة ارتداء "الغُترة" و"العِقال".

علاوة على ذلك، استمتع الزوار بعرض للرقصات التقليدية قدمه وفد من الأطفال القطريين، وعرض رقصة تقليدية قطرية كانت تظهر شجاعة المحاربين القدماء هناك.