تعاون كوري يمني في نشر ثقافة السلام وتميكن المرأة.

ⓒ IWPG

قالت المجموعة النسائية الدولية للسلام، وهي منظمة غير حكومية، إنها وقّعت مذكرة نوايا للتعاون مع وكيلة وزارة الثقافة اليمنية "فائزة عبد الرقيب سلام مجاهد" بهدف نشر ثقافة السلام وتمكين المرأة.

وقد تم التوقيع خلال "مؤتمر السلام العالمي للمرأة 2025" الذي عُقد في فندق إنفورد엔포드 في مدينة تشونغ جو بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ الكورية يوم 19 أكتوبر الجاري.

وتتضمن هذه الاتفاقية "التعاون المشترك في تطوير تعليم السلام للمرأة والشباب"، و"تأسيس لجنة للسلام"، و"رفع الوعي بالسلام من خلال الأنشطة الثقافية والفنية"، و"تشجيع التبادل بين المجتمعات المدنية في البلدين"، و"بناء شبكة سلام دولية".

وتركز الاتفاقية بشكل خاص على توفير بيئة آمنة لتعليم النساء والأطفال في اليمن، الذي يمر بحالة صراع، ونشر قيمة السلام من خلال الأساليب الثقافية.

وبهذه المناسبة قالت المسؤولة اليمنية فائزة مجاهد إن السلام يبدأ من الثقافة، وبالتالي ستعمل وزارتها ومن خلال التعاون مع المجموعة النسائية الدولية على دعم النساء والأطفال اليمنيين ليعيشوا تجربة السلام ويتطلعوا إلى الأمل بدلا من الحرب.

من جانبها أكدت رئيسة المجموعة النسائية جون نا يونغ أن هذه الاتفاقية هي خطوة أولى مهمة نحو ترسيخ ثقافة سلام مستدامة في المجتمع اليمني، متجاوزة مجرد التبادل، موضحة أن المجموعة ستتعاون مع نساء العالم لتنفيذ برامج عملية ضرورية لإنهاء الحروب وتحقيق السلام.

ويتوقع الطرفان أن تكون هذه الاتفاقية حافزا لتمكين النساء والشباب في اليمن من تعلم وممارسة السلام من خلال الثقافة والتعليم، ونشر نماذج لحل النزاعات سلميا في المجتمع المحلي.

الجدير بالذكر أن المجموعة النسائية الدولية للسلام عبارة عن منظمة غير حكومية عالمية مسجلة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وإدارة الاتصالات العالمية ومقرها في سيول عاصمة كوريا الجنوبية.

وتعمل المنظمة بنشاط مع 115 فرعا في 122 دولة و800 منظمة شريكة في 68 دولة، وتتبنى رؤية "تحقيق سلام عالمي مستدام".