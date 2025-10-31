وفد عربي يجرب التأمل على الطريقة الكورية في جبل مواك

قام وفد سياحي تأملي، يضم مشاركين من لبنان والكويت وعُمان، بزيارة إلى جبل مواك في مقاطعة شمال جولا يوم 27 أكتوبر الجاري. ويُعرف هذا الجبل بأنه الموطن الأصلي للتأمل الكوري، حيث خاض الوفد تجربة التأمل على الطريقة الكورية.

ونُظمت هذه الزيارة بالاشتراك بين مركز تدريب الدماغ للشرق الأوسط ومعهد ثقافة صون دو. وزار الوفد العربي مركز الروح الكورية في مدينة تشون آن في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ يوم 26 أكتوبر ثم معهد صون دو في اليوم التالي.

وفي المعهد الكوري، قام الوفد العربي بزيارة لمعرض "إيل جي لفن الدماغ" حيث شاركوا في تجربة التأمل في "وادي صون دو" في جبل مواك.

كما تعرفوا على تاريخ وأصول التأمل الكوري، وكيفية انتشاره عالميا كبرنامج لتدريب الدماغ وحركة المواطنة العالمية.

وأعربت مديرة المعهد "كيم سيه هوا" عن أملها في أن يشعر الجميع بقيمة التعايش من خلال زيارة المعهد، وأن يطبقوا ذلك في حياتهم الخاصة.