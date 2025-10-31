ساجين سوري: بين التقليد والإبداع

هناك مقولة كورية اسمها "ساجين سوري 사진소리"، وهي مقولة تناقلها كبار المطربين التراثيين قديمًا. وهي تشير إلى تقليد المطرب لأداء آخر تقليدًا أعمى. وعندما كان المطرب الجديد يتعلم الفن على يد أستاذه في الماضي، كان يقلد كل تفصيلة يؤديها معلمه حتى شكل الفم، وهو ما كان يسرع من عملية اكتسابه للمهارات المطلوبة. ولكن مهما بلغت براعة المعلم، فإذا اكتفى الطالب بتقليده فقط دون إضافات لما استطاع أن يكون فنانًا أصيلًا أبدًا. فكان الفنان إذا تعلم أصول الفن من معلمه، بدأ في التدرب الجاد ليكتسب صوته الخاص ولمسته المتفردة. ومن أجل تحقيق ذلك، كان المطربون القدامى يعتزلون العالم ليتفرغوا للتدرب على الغناء. وهي العملية التي أطلقوا عليها "دُك كُنغ 독공"، وهي عملية تشبه انعزال اليرقة داخل شرنقتها لتتحول إلى فراشة كاملة. فهذا النوع من التحول الكامل، يتطلب انفرادًا كاملًا.





فنان من التراث: "كيم سُو-أك"

حصلت على الإجازة الرسمية في فن "جين جو غم مو 진주검무" الذي يعد أحد الكنوز الوطنية غير الملموسة. وفن "كوم و검무" هو فن الرقص أثناء حمل السيف. ومما يروى تاريخيًّا عن ذلك الفن حادثة شهيرة في عصر مملكة بيك-جيه يرويها لنا سجل الممالك الثلاث التاريخي، إذ تظاهر أحد الشباب برقص رقصة "كوم و검무" أمام الملك، ثم سرعان ما هجم عليه واغتاله قبل أن يقتل نفسه بذات السيف. وقد استمر تقليد رقصات "كوم و검무" في أروقة القصور الملكية الكورية القديمة طوال ألف عام. وفي أواخر عصر جوسون، رسم أحد الفنانين لوحة بعنوان "سانغ غم ديمو 쌍검대무라"، تظهر اثنين من الراقصين يلفان التنانير ويحملان السيوف. وقد التحقت الفنانة "كيم سُو-أك" بمعهد "كوون بون 권번" في عام 1926، وكان مؤسسة تهدف لتدريب جواري الكيسنغ على مختلف الفنون في عصر الاستعمار الياباني لكوريا. وكان مكانًا يعلم مختلف الفنون، مثل الكاغوك والشيجو والمينيو والبانسوري، والكي-أك، والرقص بأنواعه. وهكذا تعلمت عدة فنون تراثية، ودعمها والدها الذي كان شديد الولع بالموسيقى فأرسلها لتتعلم البانسوري على يد أكبر فناني العصر، مثل "يو صُنغ-جون 유성준" و"جونغ جونغ-ريول 정정렬" و"لي صُن-يُو" وغيرهم. ثم توقفت عن ممارسة الفن قليلًا بعد زواجها، ثبل أن تستأنف نشاطها الفني في مسرحية "ديه تشون هيانغ جون 대춘향전" التي أقيمت لجمع التمويل اللازم لإقامة نصب تذكاري في عام 1946. وتلقت الإجازة الرسمية باعتبارها حاملة لكنز من الكنوز الوطنية غير الملموسة في فن "جين جو كام مو" في عام 1967.





مزمار التونغسو المجوف

مزمار التونغسو الفارغ، وصف يطلق على الشخص الذي يتظاهر بالعظمة، ولكن عندما يتطلب الموقف أن يؤدي ما عليه، يظهر افتقاره للموهبة والقدرات واضحًا. والتونغسو هو مزمار تراثي كوري يصنع من أشجار الخيزران، وكان يستخدم قديمًا للعزف في القصور الملكية، ويظهر في عدد من الأمثال الشعبية، مما يدل على انتشار استخدامه. ثم بدأ استخدامه في رقصات الأقنعة وتوارثتها الأجيال في ذلك السياق، وبدأ الآن يتسع نطاق استخدامه. ويشبه التونغ-سو في مظهره وصوته مزمار الديغم، وحتى في طريقة العزف، إذ تعتمد الآلتان على النفخ بالفم وتغطية فتحات الهواء، وما يميزه هو غشاء "تشونغ كونغ 청공" الذي يغطي إحدى تلك الفتحات، مما يضفي عليه صوتًا مميزًا عند النفخ، لأن الهواء يسبب اهتزاز الغشاء المذكور. وقد يستغرب من يسمع ذلك الصوت للمرة الأولى، ولكنه إذ اعتاد عليه أحبه وطرب له.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطعان من أغنية "هنغبوغا" هما "بابتاريونغ ودون تاريونغ 밥타령, 돈타령" بصوت "باك دُنغ-جين 박동진" وعزف "جُو بُنغ-شين 주봉신" على طبل البوك

- "كومل كوندا 꿈을 꾼다" ضمن أغنية البانسوري المحدثة "دانتي شينغوك 단테의 신곡"

- أغنية "إياهونغ هونغ 이야홍야홍" بصوت "لي هي-مُون 이희문" بمصاحبة "Videotapemusic"

- "كيو بانغ غوت غوري كو أوم 교방굿거리 구음" بصوت "كيم سُو-أك"

- مقطوعة "سيه سان جو شي 세산조시" ضمن سانجو كاياغم الفنان كيم جُوك-با، نستمع إليها بأداء "جو سُون-إيه 조순애" لفن الكو-أوم، وعزف "لي يون-هي" لآلة "كاياغم"

- أغنية "جيندو آريرانغ 진도아리랑, 눈물이 난다" بصوت "كيم يونغ-وو"

- معزوفة بالتونغ-سو ضمن مقطوعة "بوك تشون ساجا نوري 북청사자놀이"، بعزف "كو جانغ-أُوك 고장욱" على التونغ-سو، و"يو جيه-صُنغ 여재성" على البوك

- "جاجين موري" ضمن معزوفة سانجو حرة بالديغم، بعزف "لي سنغ-كانغ 이생강" على الديغم، و"كيم دك-سُو 김득수" على الجانغو