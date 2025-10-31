جين يختتم جولته العالمية الكبرى بلقاء الآرمي في إنتشون

ⓒ Big Hit Music

أحيا جين، العضو الأكبر في فرقة BTS، حفل الاختتام لجولته الموسيقية الفردية Fan Concert Tour Encore على مدار يومين، في 31 أكتوبر و1 نوفمبر، بملعب إنتشون مون هاك الرئيسي. وبذلك، اجتمع جين مع نادي المعجبين "آرمي" بعد غياب دام حوالي أربعة أشهر.

ووفقا لشركة "بيغ هيت ميوزيك"، يمثل هذا الحفل ختاما لجولة واسعة شملت 10 مدن، بما في ذلك عروض الإعادة، انطلقت من غويانغ في يونيو وتوقفت في اليابان والولايات المتحدة وأوربا ومناطق أخرى.

في سياق الجولة، كان جين قد حقق إنجازات لافتة، ففي قبة كيوسيرا أوساكا باليابان، بيعت جميع التذاكر، بما في ذلك المقاعد في الطابق الثامن العلوي وتلك ذات الرؤية المحدودة. كما سجل رقما قياسيا كأول فنان منفرد كوري يدخل قاعة O2 أرينا في لندن بالمملكة المتحدة. علاوة على ذلك، استقطب أكبر عدد من الجمهور لفنان كوري في مركز هوندا في أناهايم بالولايات المتحدة.

وفي الحفل الذي أقيم في ذلك اليوم، قدم جين، تحت مفهوم "تحدي جين"، مجموعة متنوعة من الفقرات التفاعلية مع "الآرمي". وقد تضمن ذلك التفاعل مع المعجبين من خلال مهام ممتعة، مثل لعبة التخاطر "توحَّدْ يا آرمي" و"غَنُّوا يا آرمي" حيث كان يخمن الإجابة بعد الاستماع إلى غناء الجمهور الجماعي.

وافتتح جين الأمسية بأداء أغنية "Running Wild"، وهي الأغنية الرئيسية لألبومه المنفرد الأول، بعد أن ظهر وهو يركض على مضمار الملعب. ثم أمتع الجمهور بمجموعة متنوعة من الأغاني، منها "I'll Be There" و"رحلة مع الغيوم" و"حتى أصل إليك".

ولإضافة المزيد من الخصوصية، أدى جين أغنية "The Truth Untold"، وهي إحدى أغاني ألبوم BTS الثالث. كما رحب به المعجبون بحرارة وهو يقدم أغنيته المنفردة الأولى "Awake"، وذلك لأول مرة منذ حوالي 8 سنوات بعد جولتهم العالمية في عام 2017.

ولفت جين الأنظار بشكل خاص وهو يطوف بالملعب على متن منطاد كبير ويؤدي أغنية."Moon" كما أطفأ "شوق" المعجبين من خلال مجموعة من أغاني فرقة BTS، شملت "IDOL" و "So What" و"My Universe".

الجدير بالذكر أن الحفل شهد ظهورا "مفاجئا" لزميليه في فرقة BTS، جايهوب وجونغكوك، حيث قدما معا أداء حيويا ومفعما بالطاقة لأغنية "Super Tuna". كما غنى جايهوب وجونغكوك أغنيتيهما المنفردتين "Killin' It Girl" و"Standing Next to You" على التوالي. ويُعد هذا الظهور هو الأول للثلاثة معا على المسرح منذ حفل الإعادة لجولة جايهوب العالمية الذي أقيم في ملعب غويانغ الرئيسي في يونيو الماضي.