الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

فرقة GIRLSET العالمية تستأنف نشاطها بأغنية Little Miss

#أخبار الساحة الفنية l 2025-11-03

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment
ستستأنف فرقة الفتيات العالمية GIRLSET التابعة لشركة JYP Entertainment نشاطها.
وأعلنت JYP صباح يوم 31 عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن إصدار فرقة GIRLSET لأغنية جديدة، وذلك بالكشف عن غلاف الألبوم الفني. ووفقا للإعلان، ستطلق فرقة GIRLSET الأغنية المنفردة الرقمية "Little Miss" والأغنية الرئيسية التي تحمل الاسم ذاته يوم 14 نوفمبر القادم.
تُظهر صورة الغلاف العضوات ليكسي Lexie، وكاميلا Camila، وكيندال Kendall، وسافانا Savanna وهن يمسكن بأسلحة فريدة، متألقات بمظهر واثق يشبه الأبطال في الأفلام.
وقالت الشركة: "إن أغنية 'Little Miss' هي الإصدار الجديد الذي يأتي بعد حوالي ثلاثة أشهر من أغنية 'Commas' التي صدرت في أغسطس الماضي". وأضافت: "بعد إعلان فرقة GIRLSET عن قفزة جديدة، فإنها تواصل نشر إمكانات المجموعة على نطاق واسع عبر 'Little Miss' بعد 'Commas'، وترسم بوضوح طموحها في 'تحديد مستقبلها اللامحدود ومعانيه بنفسها'".
يُذكر أن أغنية GIRLSET الجديدة "Little Miss" ستصدر رسميا في الساعة 12:00 من صباح يوم 14 نوفمبر.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;