فرقة xikers تعود بألبومها المصغر السادس

أصدرت سايكرس ألبومها المصغر السادس 'HOUSE OF TRICKY: WRECKING THE HOUSE' في 31 أكتوبر، الساعة 1 ظهرا بتوقيت كوريا.

تعبّر الأغنية الرئيسية 'SUPERPOWER Peak' عن إرادة الفرقة لتجاوز الحدود بطاقتها الخاصة، دون التقيد بالأطر التقليدية. وقد شارك الأعضاء مينجاي Minjae، وسومين Sumin، وييتشان Yechan في كتابة كلماتها.

بالإضافة إلى ذلك، يضم الألبوم 5 أغنيات، منها: أغنية 'ICONIC' وهي من نوع تراب Trap وتتسم بـ"ريتمات الغيتار على نمط الويسترن" المتدفقة بلا توقف، وأغنية 'See You Play' التي تظهر ثقة سايكرس التي يصعب مجاراتها، و'Blurry' ذات الأجواء التي تبدو وكأنها تقود إلى بُعد آخر، وأغنية 'Right in' التي تصور كيف بدأت الأشياء غير المؤكدة تتضح تدريجيا.

وفي سياق آخر، التقت سايكرس بمعجبيها حول العالم من خلال جولتهم العالمية لعام 2025 بعنوان'Road to XY: Enter the Gate’، التي انطلقت من سيول في مايو الماضي وامتدت إلى الأمريكيتين واليابان.