الحلقة الحادية والثلاثين: بدء عصر الرياضات الإلكترونية

خلفية انطلاق الرياضات الإلكترونية

في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، وبعد انجلاء أزمة النقد الأجنبي في البلاد، وجهت الحكومة جهودها لتطوير صناعة الاتصالات في البلاد، فأوصلت شبكة الإنترنت عالية السرعة إلى جميع أنحاء البلاد. وقد انتشرت ثقافة "السايبر" أو "غرف استخدام الحاسوب الآلي في ذلك الوقت، واكتسبت لعبة "ستار كرافت" الإلكترونية شعبية ساحقة. وهكذا بدأت المنافسات بين المجموعات في فضاء الإنترنت بصورة طبيعية، وكانت هذه هي القاعدة التي أسست عليها فرق الألعاب الإلكترونية المتخصصة، وبهذا انطلق عصر الرياضة الإلكترونية.





من عصر "غرف الترفيه" إلى عصر "غرف استخدام الحاسوب"

ⓒ KBS

البداية الحقيقية لعصر الرياضات الإلكترونية في أوائل الألفية الجديدة، بدأ تكون فرق متخصصة في منافسات الألعاب الإلكترونية، لتتجاوز الألعاب نطاق الترفيه. ثم أسست "الرابطة الكورية للرياضات الإلكترونية KeSPA" فاتحة بذلك الباب للاهتمام باللاعبين كأي لاعبي رياضة تنافسية، وافتتحت الألعاب السيبرانية الدولية WCG أيضًا في جميع أنحاء العالم. وظهرت إذاعات خاصة بهذه الرياضات الإلكترونية مثل "أون غيم نت" و"إم بي سي غيم"، وأصبحت كوريا في مركز صناعة الرياضة الإلكترونية حول العالم.





برنامج للتعليق على الألعاب الإلكترونية

ⓒ KBS

من ألعاب تُلعب إلى مباريات تشاهَد بدأ الأمر بمباراة "ستار كرافت" في عام 2001، وفي بوسان عام 2004، في مباراة ستار كرافت الكبرى، بدأت الألعاب الإلكترونية تتخذ طابع المباريات التي يشاهدها الجمهور، إذ وصل عدد جمهور مشاهدي المباراة المذكورة 100 ألف مشاهد. وقد حظى اللاعبون مثل "ليم يو-هوان" و"هُنغ جين-هو" وغيرهم بشعبية جماهيرية كبيرة، وبدأت الشركات الكبيرة تدعم الفرق الإلكترونية، مع تكون قاعدة من المعجبين للاعبين. وقد طورت المنصات اللازمة لإجراء هذه المباريات ولمتابعتها بسلاسة، فأصبح من الممكن أن يدار الأمر كرابطة منظمة، وكان هذا العصر الذهبي للرياضات الإلكترونية في كوريا.





مباراة ستار ليغ في عام 2001 بملعب "جانغ تشونغ"، اللاعب "ليم يو-هوان" واللاعب "هُنغ جين-هو"

ⓒ KBS

الاحتفال بالانتصار "كوانغ أن لي ديتشوب" في 2004

ⓒ KBS

ظهور ثقافة المعجبين المشجعين في الرياضات الإلكترونية

ⓒ KBS

الانتشار العالمي ومستقبل المجال في كوريا في العقد الثاني من الألفية الأولى، شهد المجال تراجعًا مع بعض وقائع تزوير الفوز وغيرها، ولكن مع تشكيل "ليغ أوف ليجندز" نشطت الألعاب الإلكترونية مجددًا، وصارت كوريا في صدارة ذلك المجال عالميًّا. وتتمتع كوريا بقدرة تنافسية عالية في عدة مجالات في الرياضات الإلكترونية، ومنها الفرق، والتعليق الرياضي، والمحتوى المقدم، والتعليم، وغيرها. ومن المتوقع أن تنمو كوريا أكثر في ذلك السوق مستقبلًا.



