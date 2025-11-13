ⓒ KOZ Entertainment

أعلنت شركة KOZ Entertainment يوم 4 نوفمبر أن فرقة BOYNEXTDOOR ستُطلق أغنية رقمية فردية في اليابان بعنوان "SAY CHEESE!" بتاريخ 10 نوفمبر، وذلك في إطار احتفالات الذكرى السنوية الـ85 للرسوم المتحركة الشهيرة "توم وجيري (Tom and Jerry) " .

تُعدّ أغنية "SAY CHEESE!" بمثابة احتفاء بالصداقة الغالية بين الأصدقاء المقربين الذين يجدون متعتهم الكبرى في اللعب معا. وتتميز الأغنية بإيقاع الروك آند رول المفعم بالحيوية، حيث تستخدم علاقة المطاردة بين توم وجيري اللذين يمثلان خصمين وشريكين مثاليين في آن واحد كتعبير رمزي عن هذه الصداقة.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة BOYNEXTDOOR كانت قد أعلنت عن هذا التعاون المرتقب عندما تلقت دعوة لحضور فعالية الذكرى السنوية الـ85 لـ"توم وجيري"، والتي أُقيمت في مقر شركة وارنر براذرز في اليابان في فبراير الماضي.

وفي سياق آخر، تستعد الفرقة لمواصلة نشاطها القوي في اليابان بصعودها على المسرح في اليوم الأول من مهرجان الموسيقى السنوي الضخم "COUNTDOWN JAPAN 25/26"، والذي سيُقام في مركز ماكوهاري ميسي بطوكيو، في الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر القادم.