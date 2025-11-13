ⓒ JYP Entertainment

أعلنت شركة JYP Entertainment أن الفنان بارك جين يونغ سيُصدر أغنيته الرقمية المنفردة الجديدة في تمام الساعة السادسة مساء من يوم 5 نوفمبر. ويأتي هذا الإصدار بعد تعيينه رئيسا مشتركا للجنة الرئاسية للتبادل الثقافي الشعبي، وهو ما رفع مكانته ليُشار إليه بلقب "فنان بمستوى وزير".

تعدّ أغنية "Happy Hour" أول عمل موسيقي جديد لـ بارك جين يونغ بعد انقطاع دام حوالي عام منذ إصداره أغنية "Easy Lover" العام الماضي. وهذه الأغنية هي بالاد هادئة قام بكتابة كلماتها وتلحينها بنفسه، وتمزج بين موسيقى الكونتري بوب ذات الطابع الدافئ مع التناغم الصوتي بين بارك جين يونغ والمغنية كوان جين آه.

وتصف كلمات الأغنية اللحظة التي يضع فيها الشخص سماعات الأذن بمجرد مغادرته العمل ويشغل قائمة التشغيل الخاصة به، ليجد العزاء في موسيقاه بعد قضاء يوم شاق. ويهدف بارك جين يونغ، الذي ظل على قمة صناعة الموسيقى لأكثر من ثلاثة عقود وشارك الجمهور أفراحه وأتراحه، إلى تقديم المواساة والدعم لكل من يعيشون حياة مليئة بالتحديات عبر هذه الأغنية الجديدة.

واستكمالا لأنشطته، سيُقيم بارك جين يونغ حفله المنفرد بعنوان "HAPPY HOUR" في قاعة السلام بجامعة كيونغ هي في سيول، وذلك يومي 13 و14 ديسمبر القادم.