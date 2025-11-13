ⓒ P NATION

ستعود فرقة الفتيات Baby DONT Cry إلى الساحة الفنية بعد خمسة أشهر من الغياب، وذلك مع استعدادها لإطلاق عمل موسيقي جديد.

فقد أعلنت شركة P Nation يوم 5 نوفمبر أن الفرقة المكونة من العضوات: ليهيون، كومي، ميا، وبيني، ستُصدر ثاني أغنية رقمية منفردة لها بعنوان "I DONT CARE" أي "أنا لا أهتم"، ومن المقرر طرحها في التاسع عشر من نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن Baby DONT Cry، وهي أول فرقة فتيات تقدمها شركة P Nation، قد تمكنت من جذب الأنظار منذ ترسيمها في يونيو الماضي بفضل أدائها المستقر ومفهومها المختلف، كما أظهرت الفرقة سحرا يتميز بالحرية والثقة بالنفس من خلال أغنيتها المنفردة الأولى "F Girl".

وعلاوة على النجاح المحلي، صعدت Baby DONT Cry على مسارح كبرى داخل وخارج كوريا الجنوبية فور ترسيمها، وتمكنت من تزيين أغلفة مجلات أزياء يابانية شهيرة.

وفي الختام، سيتم طرح الأغنية الرقمية المنفردة "I DONT CARE" عبر جميع منصات الموسيقى الإلكترونية في تمام الساعة السادسة مساء يوم 19 نوفمبر.