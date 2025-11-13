تعزيز التعاون الكوري السعودي القطري في مجال الصحة والطب

قالت وزارة الصحة والرفاهية الاجتماعية الكورية مؤخرا إن نائب الوزير "لي هيونغ هون " زار المملكة العربية السعودية وقطر في الفترة من 2 إلى 5 من هذا الشهر من أجل مناقشة سبل توسيع التعاون في مجال الصحة والرعاية الطبية.

وفي البداية، زار نائب الوزير الكوري السعودية في الفترة من 2 إلى 3 من هذا الشهر حيث التقى بمسؤولين في وزارتيْ التعليم والصحة هناك، وناقش معهم سبل التعاون في مجال الرعاية الصحية الرقمية وتوسيع تدريب الكوادر الطبية السعودية في كوريا.

ووفقا للوزارة، بلغ إجمالي عدد المتدربين الطبيين من 4 دول عربية، هي: السعودية والكويت والبحرين وعُمان، 594 متدربا حتى الشهر الماضي، وشكّل المتدربون السعوديون غالبيتهم بـ555 متدربا.

واتفق الجانبان على توسيع نطاق التدريب مستقبلا ليشمل الممرضين والصيادلة والتقنيين الطبيين، بالإضافة إلى الأطباء وأطباء الأسنان، وعلى تعزيز التعاون، مثل التدريب عبر الإنترنت.

كما التقى نائب الوزير لي بنظيره السعودي "عبد العزيز الرُّمِيح" وناقش معه نظام معلومات المستشفيات والمستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية، واتفقا على مراجعة مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الصحة والرعاية الطبية الموقعة بين البلدين في عام 2016.

وفي اليوم الرابع من الشهر الجاري، عقد نائب الوزير لي الاجتماع الأول للجنة التشغيل المشتركة في الدوحة عاصمة قطر مع نظيره القطري "غانم علي المناعي" واتفقا على توسيع علاج المرضى القطريين الذين ترعاهم الدولة في كوريا، والتعاون في تدريب الكوادر الطبية القطرية في كوريا، وتوسيع دخول الأطباء الكوريين إلى قطر، والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن قطر تقدم دعم تكاليف إرسال المرضى الذين يصعب علاجهم محليا إلى كوريا، حيث أرسلت 78 مريضا إلى كوريا في العام الماضي.