انتشر مؤخرا خبر مثير يفيد بأن وفدا إماراتيا أُعجب بشدة بمذاق "الكيمتشي المقلي" وطلب أخذه معه إلى بلاده.

ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، زار كوريا مؤخرا ولي عهد أبو ظبي "خالد بن محمد بن زايد آل نهيان" مع وفد مرافق له، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة كيونغ جو.

وخلال قمة آبيك أقام ولي العهد الإماراتي والوفد المرافق له في فندق آنانتي كوف 아난티 코브 في مدينة بوسان حيث قدم الفندق مجموعة متنوعة من الأطباق الكورية التقليدية للوفد الإماراتي، ومن بين هذه الأطباق، حظي "الكيمتشي المقلي" برواج كبير بشكل خاص.

فقد طلب الوفد الإماراتي أخذه معه إلى بلاده، مما دفع إدارة الفندق إلى تغليفه بكميات كبيرة بتغليف مفرغ من الهواء كهدية لهم. وقدم مسؤول في الفندق قصة ممتعة قائلا إنه عندما سأله عضو في الوفد مازحا: ما هي المكونات السرية التي توضع في الطبق؟ أجاب قائلا: الكثير من الإخلاص والجهد.

بالفعل، أجرى الفندق 9 عمليات محاكاة و10 فحوصات للمرافق بما في ذلك التحقق من معايير الحلال والفحص الصحي المتنوع لاستضافة الوفد الإماراتي.

الجدير بالذكر أن الكيمتشي المقلي عبارة عن طعام يُقلى مع الكيمتشي بإضافة مكونات مثل السكر وزيت السمسم.

وتُقلل هذه الطريقة من حموضة الكيمتشي وطعمه الحار، مما يجعله مناسبا للأشخاص المبتدئين في تناول الكيمتشي.

أما الكيمتشي، وهو المكون الرئيسي للكيمتشي المقلي، فهو طعام يُصنع عن طريق تمليح خضروات مثل الكرنب والفجل، ثم تتبيلها وتخميرها باستخدام مسحوق الفلفل الأحمر والثوم والزنجبيل وغيرها.

ويعد الكيمتشي غذاء مفيدا للصحة عالميا يجمع بين المذاق والصحة في آن واحد.