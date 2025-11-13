جامعة كونكوك تنقل خبراتها إلى ممثلي المؤسسات التعليمية السورية والأردنية

ⓒ KONKUK UNIVERSITY

قالت جامعة كونكوك الكورية إنها استضافت وفدا من ممثلي المؤسسات التعليمية من سوريا والأردن في حرمها الجامعي في سيول يوم 21 من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن أعضاء الوفد تفقدوا البنية التحتية التعليمية المتقدمة مثل مختبر سيول إيدوتيك للبرمجيات ومساحة التعلم الإعلامي الواقعي "إكس سبيس " وناقشوا سبل التعاون.

وضم الوفد كلا من "محمد السويد" مساعد وزير التعليم العالي السوري لشؤون التعليم الخاص، و"غيث وركوزك" مساعد وزير التعليم العالي السوري لشؤون البحوث العلمية، و"نذير عبيدات" رئيس جامعة الأردن، وغيرهم.

وقام الوفد بجولة في مساحات تعليمية رئيسية في الجامعة الكورية مثل مختبر ديبوت 디벗 ، واستوديو إكس في مساحة إكس، وكي كيوب، واستمع إلى شرح حول طريقة تشغيلها وبرامجها التعليمية.

وعلى وجه الخصوص، حظي مختبر "ديبوت" الذي تم إنشاؤه بدعم من سام سونغ وغوغل، باهتمام خاص كنموذج لفصول المستقبل، حيث يتم تشغيله بالتوازي مع برامج تدريب مكتب التربية والتعليم في سيول وبرامج إثبات فعالية التكنولوجيا التعليمية.

كما تم تقديم عرض تعليمي واقعي في مساحة إكس باستخدام شاشات كبيرة ومعدات الواقع المعزز والافتراضي عالية الأداء. وتم أيضا تقديم منصة تعليمية قائمة على الميتافيرس، والتي طورتها جامعة كونكوك بالتعاون مع شركة توينتي أونس، لإظهار إمكانية التعلم التعاوني في الفضاء الافتراضي.

وقام الوفد، من خلال العروض التوضيحية، بتجربة التعلم الغامر وإمكانية تطبيق نماذج الدمج بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري. وأعرب الوفد عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة مرجعا عمليا وقيما لبناء نماذج ابتكارية في التعليم الرقمي بالجامعات في بلادهم.