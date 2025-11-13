جامعة دونغ اوي تنفذ مشروعا لخدمة اللاجئين والنازحين في العراق

قالت جامعة دونغ اوي مؤخرا إنها بدأت رسميا في تنفيذ مشروع "تعزيز التعليم الشامل للاجئين والنازحين داخليا في مدارس إقليم كردستان العراق".

يشار إلى أن المشروع يجري ضمن المساعدات الإنمائية الرسمية لوكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا" بعد إقامة حفل لبناء المدرسة الرائدة في منطقة داراتو 다라투 بحكومة إقليم كردستان العراق مؤخرا.

وهذا المشروع يستهدف تعاونا تعليميا تدعمه الحكومة الكورية بمبلغ 12 مليون دولار. وقد تم اختيار مركز التعاون الدولي بجامعة دونغ اوي كجهة تنفيذية للمشروع في العام الماضي.

من المتوقع أن يعمل المركز حتى عام 2028 على تهيئة بيئة توفر فرصا تعليمية عادلة وشاملة لجميع الأطفال اللاجئين والنازحين والطلاب المحليين على حد سواء.

ويضم المشروع "بناء مدرسة رائدة في منطقة داراتو" و"إنشاء مركز تدريب المعلمين في نيوهولر" و"تدريب وتقوية قدرات المسؤولين التربويين والمعلمين" و"تنفيذ برامج وحملات الاندماج المجتمعي".