الحلقة الثانية والثلاثين: الويبتون الكوري، محتوى ثقافي وصل إلى العالمية

بداية الويبتون فن الويبتون هو قصص مصورة ترفع إلكترونيًّا على شبكة الإنترنت، وقد بدأ في تسعينيات القرن الماضي مع تداعيات أزمة صندوق النقد الدولي، إذ تراجع سوق القصص المصورة المطبوعة، فلجأ الفنانين إلى تأسيس صفحات إنترنت خاصة يرفعون فيها قصصهم المصورة. والعديد من فناني الويبتون المشهورين اليوم بدأوا في ذلك العصر عبر صفحات الإنترنت.





معرض لأعمال فنان الويبتون "هو يونغ-مان"

مجلة قصص مصورة في ثمانينيات القرن

ظهور منصات القصص المصورة في بداية الألفية، ظهرت منصات إلكترونية مثل "نيفر" و"دا-أوم" أتاحت نشر قصص الويبتون المسلسلة وأيضًا أتاحت للقراء أن يرفعوا قصصهم الخاصة، وكانت هذه بذرة الويبتون. وبدأت الأشكال الحديثة في الظهور، مثل قصص الويبتون المسلسلة الطويلة، والقصص القائمة على التصفح الطولي، فكانت هذه تجارب جديدة لقارئ القصص المصورة التقليدية. وقد فتحت هذه المنصات أبوابًا جديدة لفن الويبتون، مثل أبواب الاستثمار والابتكار وإتاحة القصص المصورة على نطاق واسع لشرائح قراء كثيرة.





لوغو نيفر ويبتون وكاكاو ويبتون

فنان الويبتون "جو هو-مين" (على اليسار) و"كانغ بول"

تطور الويبتون مع ظهور الهواتف الذكية مع ظهور الهواتف الذكية، أصبحت قصص الويبتون متاحة في كل وقت وفي كل مكان، وأصبحت مشاركة القراء ممكنة من خلال التعليقات المباشرة على العمل والتفاعل مع الفنان. وقد تحولت عدة أعمال ويبتون مثل "سويت هوم" وغيرها إلى دراما وأفلام وألعاب إلكترونية ناجحة، مما وسع من أثرها في سوق المحتويات الفنية.





قصص ويبتون تحولت إلى أفلام ودراما (من اليسار: ميسنغ، درس إيتيوون، الجبن في المصيدة)

مركزية الويبتون في المحتوى الثقافي الكوري الويبتون هو محرك نمو المحتوى الثقافي الكوري. فهناك أعمال مثل ويبتون "ليفل أب خاص بي وحدي" نجحت وأصبحت قاعدة لأفلام رسوم متحركة وأفلام سينمائية وغيرها من الأعمال الفنية التي تصدر للخارج، ولها قاعدة معجبين ضخمة من الكوريين والأجانب. وتعمل المنصات مثل نيفر ويبتون وكاكاو ويبتون على نشر وتوزيع الويبتون في الخارج، وعلى إتاحة فرص لإنتاج أعمال ويبتون جديدة أيضًا، مما يعزز من قوة الويبتون وتنافسيته العالمية، ويجعله مؤثر قوي في الموجة الثقافية الكورية.



