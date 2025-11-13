ⓒ THE BLACK LABEL, NETFLIX

تخطت روزي، عضوة فرقة بلاك بينك، وفيلم الرسوم المتحركة الكوري على نتفليكس "صائدو الشياطين الكيبوب" K-Pop Demon Hunters، عتبة جوائز غرامي، التي تُعد أرقى الجوائز الموسيقية في الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ فرقة بي تي إس.

ومن الجدير بالذكر أن ترشيحهما في فئة "المجالات العامة" General Fields، التي تُمثل الجوائز الرئيسية، يُعد سابقة تاريخية. ففي السابع من نوفمبر بالتوقيت المحلي، أعلنت أكاديمية التسجيلات، الجهة المُنظمة لـ"جوائز غرامي الثامنة والستين"، أن روزي ترشحت لثلاث فئات إجمالا، من بينها فئتا "أغنية العام" Song of the Year و"تسجيل العام" Record of the Year التابعتان لـ"المجالات العامة"، وذلك عن أغنيتها "آبارت" APT. التي قدمتها بالتعاون مع برونو مارس. وتجدر الإشارة إلى أن فرقة بي تي إس كانت قد ترشحت لثلاث سنوات متتالية من الدورة 63 إلى 65 في فئة "أفضل أداء بوب لثنائي/مجموعة".