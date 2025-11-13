الوحدة الخاصة لـTHE BOYZ تطلق 'Tiger' في 11 نوفمبر

ⓒ One Hundred Label

تستعد فرقة ذا بويز THE BOYZ لاستئناف نشاطها الفني من خلال وحدة فرعية خاصة. حيث أعلنت شركة "وان هاندريد" One Hundred، في منتصف ليل السابع من الشهر الجاري عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن موعد طرح الألبوم الرقمي السنغل للوحدة الفرعية الخاصة بالفرقة، والذي يحمل عنوان 'Tiger'، وذلك في الحادي عشر من شهر نوفمبر.

يُعد ألبوم 'Tiger' نتاج عمل قاده الأعضاء هيون جيه، وسون وو، وجويون من فرقة ذا بويز. ويتميز هذا الألبوم بمزيج فريد من نوعه؛ إذ تتناغم فيه الأصوات القوية والمليئة بالشخصية للأعضاء الثلاثة مع إيقاع موسيقي يعتمد على "درام آند بيس" Drum & Bass.

في الواقع، هذه الأغنية الجديدة هي في الأصل أغنية وحدة فرعية كان قد تم تقديمها سابقا في جولتهم العالمية الرابعة."THE BLAZE" وقد لاقت الأغنية استحسانا كبيرا لدرجة أن طلبات المعجبين العالميين قد تزايدت بشكل غير مسبوق لإصدارها كأغنية رسمية فور الكشف عنها.

وفي سياق متصل بنشاطات الفرقة، أصدرت ذا بويز خلال عام 2025 ألبومها الكامل الثالث 'Unexpected' والألبوم المصغر العاشر 'a;effect'، مسجلة بذلك عاما حافلا بالأنشطة الموسيقية المكثفة.