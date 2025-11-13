تحوّل لافت في الكيبوب: 'House Party' تثبت نجاح VVUP وتؤكد استمرار الأنشطة

ⓒ egoENT

تُظهر فرقة الفتيات VVUP مؤشرات قوية على "نجاح طويل الأمد" في مسيرتها الفنية، وذلك بفضل أغنيتها الجديدة .'House Party' لقد لفتت الأغنية انتباها واسعا بفضل توليفة لحنها الإدماني والرقصات الإيقاعية Shuffle Dance، مما أدى إلى تسميتها "الأغنية المحظورة على طلاب الثانوية أثناء الاختبارات". واستمرارا للاستجابة الإيجابية التي حصدتها الأغنية منذ إطلاقها في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، تدخل الفرقة أسبوعها الثالث من الترويج، حيث تستمر في الظهور على برامج الموسيقى الرئيسية في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

يُعد هذا الوضع مختلفا بشكل لافت عن النمط المعتاد لفرق الكيبوب التي تُنهي أنشطتها الترويجية في غضون أسبوع أو أسبوعين فقط. وقد جاء هذا النجاح نتيجة انتشار الإشاعات الإيجابية بين الجمهور التي تؤكد أن "الأغنية والمفهوم جيدان"، مما دفع مختلف المؤشرات إلى تسجيل "أعلى أداء مهني "Career Highللفرقة.

كما أن شعبية 'House Party' تتجلى بوضوح في تريندات يوتيوب، حيث تجاوزت الأغنية 10 ملايين مشاهدة حتى تاريخ 31 من أكتوبر. ولا يقتصر لقب 'House Party' على كونها "أغنية محظورة على الطلاب"، بل تُوصف كذلك بأنها "الأغنية التي يجب الاستماع إليها بعد اختبارات القبول الجامعي"، في إشارة إلى أنها سهلة وممتعة، ويمكن للطلاب الاستمتاع بها وغناؤها بكل سهولة بعد التحرر من أعباء الدراسة.

وفي خضم هذا النجاح المستمر الذي تحققه 'House Party'، تخطط فرقة VVUP لمواصلة أنشطتها دون انقطاع. إذ تستعد الفرقة لإصدار أول ألبوم مصغر لها في نوفمبر، سعيا منها لمتابعة الزخم الكبير الذي أحدثته 'House Party'.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية 'House Party' تنتمي إلى فئة الموسيقى الإلكترونية، وتتميز بتناغم أصوات السينث Synth العصرية مع إيقاعات الهاوس House Beat المبهجة. وقد لاقت فرقة VVUP إعجابا كبيرا لقيامها بإعادة تفسير عناصر كورية تقليدية، مثل العفريت والنمر، بلمستها الفنية الخاصة.