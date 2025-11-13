لا برودة خاصة لامتحان دخول الجامعات الكورية





من المتوقع أن يجري امتحان دخول الجامعات الكورية لعام 2026 بعد غد الخميس. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يكون الجو في هذا اليوم غير بارد كثيرا مع ظهور تباين كبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وتوقعت الهيئة الكورية أن يشهد يوم الامتحان درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي بما يتراوح بين درجة واحدة إلى 4 درجات مئوية، دون موجة برد قوية، وأن يكون هناك تباين كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل يصل إلى حوالي 10 درجات مئوية.

وقد يكون الجو باردا بعض الشيء في الصباح، ولكن نظرا لأن أشعة الشمس ستكون قوية في النهار، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة في الأماكن المغلقة، وبالتالي من المستحسن ارتداء ملابس تسمح بالتكيف مع التغيرات في درجة الحرارة.

ومن المتوقع أن يجري امتحان هذا العام في ألف و131 مركزا للامتحانات في 85 منطقة على مستوى البلاد، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة إلا الثلث صباحا وحتى الساعة السادسة إلا الربع مساء للمتقدمين العاديين. وينتهي وقت الامتحان للمتقدمين المستحقين لتسهيلات الاختبار، بمن في ذلك ذوو الإعاقة البصرية الشديدة، في الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة وأربعين مساء.

وقد زاد عدد المتقدمين لامتحان هذا العام بمقدار 31 ألفا و504 متقدمين عن العام الماضي ليبلغ 554 ألفا و174. وتخطط الحكومة لتقديم دعم فعال لتمكين هؤلاء من خوض الامتحان بسلاسة، من خلال تقليل الازدحام المروري في صباح ذلك اليوم، ومنع الضوضاء حول مراكز الامتحان في أثناء إجرائه.